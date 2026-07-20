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Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ ‘giáng một đòn rất mạnh’ vào Iran

| | Tài chính quốc tế

Mỹ bắt đầu vòng không kích mới nhắm vào Iran sau thông báo về cái chết của binh sĩ Mỹ khác và Tehran phóng tên lửa về phía Jordan.

Từng bước một, Mỹ và Iran tiến gần hơn đến cuộc xung đột toàn diện khi thỏa thuận hòa bình sụp đổ và giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz gần như bị đình trệ. Cả hai bên đều nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự mà hàng triệu người phụ thuộc vào.

Sau khi trở về Washington sau trận chung kết World Cup, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “ Tối nay chúng ta lại giáng cho họ đòn rất mạnh và chúng ta làm điều đó để vinh danh, có lẽ là 3, có lẽ là 3 vị anh hùng dân tộc vĩ đại”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi về thương vong trong quân đội, ông Trump nói “chúng tôi cảm thấy rất tồi tệ”, đồng thời cho biết thêm những người hy sinh là để “Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trước đó, quân đội Mỹ thông tin cuộc tấn công của họ nhắm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran để trả đũa vụ sát hại binh sĩ ở Jordan. Cụ thể, binh sĩ Mỹ mất tích sau vụ tấn công của Iran và trong tuyên bố mới nhất của quân đội cho biết “thi hài không xác định danh tính” được tìm thấy vào 19/7. Kể từ khi xung đột bắt đầu, 17 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo về đợt tấn công mới, kéo dài đến đêm thứ 9 liên tiếp.

Các cuộc tấn công sẽ tiếp tục làm suy yếu khả năng quân sự của Iran được sử dụng để tấn công tàu thương mại và người đi biển dân sự đi qua eo biển Hormuz” , CENTCOM tuyên bố.

Trước đó, Kuwait thông báo một nhà máy điện và nước của nước này tiếp tục bị tấn công ngày thứ hai liên tiếp. Iran xác nhận đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các vị trí quân sự của Mỹ tại Kuwait.

Tại Jordan, quân đội nước này đánh chặn 3 tên lửa của Iran bay về phía lãnh thổ Jordan, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cảng biển và sân bay Aqaba ở miền Nam nước này bị tấn công. Tuy nhiên, chính phủ Jordan bác bỏ thông tin cho rằng sân bay Aqaba đã được sơ tán.

Iran cũng tuyên bố 2 tàu chưa xác định gặp sự cố khi di chuyển qua một tuyến hàng hải mà Tehran gọi là “không an toàn”, được cho là hành lang vận tải phía nam eo biển Hormuz do Mỹ bảo vệ dọc theo bờ biển Oman. Trước đó, Iran tuyên bố sẽ không cho phép các tàu sử dụng tuyến đường này hoạt động bình thường.

Lãnh tụ Tối cao Iran 'ở ẩn' đến bao giờ?

Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

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