Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán dầu của Venezuela, Mỹ đã thu về bao nhiêu và sử dụng ra sao?

| | Tài chính quốc tế

Giới chức Mỹ đưa ra những tuyên bố khác nhau về việc sử dụng số tiền thu được từ bán dầu mỏ Venezuela.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu về hơn 13 tỷ USD từ việc bán dầu của Venezuela trong năm nay, theo tính toán của Financial Times (FT). Tuy nhiên, Washington hầu như không công bố thông tin về việc số tiền này đang được quản lý hoặc sử dụng ra sao.

Mỹ tiếp quản quyền kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro hồi tháng 1 và Phó Tổng thống Delcy Rodríguez lên điều hành đất nước. Đồng thời, Washington cũng nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela.

Dầu mỏ đóng góp khoảng 25% GDP của Venezuela. Việc nới lỏng trừng phạt từng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho nền kinh tế vốn rơi vào khủng hoảng kéo dài, trước cả khi nước này hứng chịu trận động đất nghiêm trọng hồi tháng trước.

Tuy nhiên, sau 6 tháng Mỹ kiểm soát nguồn thu từ dầu mỏ, các nhà kinh tế cho rằng dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế Venezuela vẫn khá mờ nhạt, cho thấy Washington có thể chưa chuyển toàn bộ doanh thu từ dầu về Caracas.

Chính quyền Mỹ đã đưa ra nhiều tuyên bố không thống nhất về số tiền này.

Sắc lệnh hành pháp ban hành hồi tháng 1 mô tả vai trò của Mỹ chỉ là “quản lý lưu ký”, trong đó nguồn tiền vẫn thuộc sở hữu của chính phủ Venezuela.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ đang “kiếm được rất nhiều tiền” từ dầu mỏ Venezuela.

Trong khi đó, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết nguồn tiền sẽ được “chi vì lợi ích của người dân Mỹ và người dân Venezuela”.

Phát biểu hồi tháng 6, ông Trump còn nói Mỹ đã thu hồi chi phí chiến dịch quân sự tại Venezuela gấp 28 lần nhờ nguồn thu từ dầu.

Ngày càng nhiều nghị sĩ của cả 2 đảng yêu cầu Nhà Trắng giải trình về việc quản lý nguồn tiền này.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Joaquin Castro cáo buộc hàng tỷ USD doanh thu dầu của Venezuela đang do chính quyền ông Trump kiểm soát nhưng thiếu minh bạch và không có các cơ chế giám sát.

Bà María Elvira Salazar, nghị sĩ Cộng hòa bang Florida, cũng kêu gọi công bố báo cáo về dòng tiền vì “tầm quan trọng của sự minh bạch đối với việc số tiền này đang được sử dụng như thế nào”.

FT sử dụng dữ liệu vận chuyển dầu của hãng phân tích Kpler kết hợp với giá dầu do Argus Media công bố để ước tính doanh thu xuất khẩu dầu của Venezuela kể từ tháng 1.

Theo đó, các lô dầu có dữ liệu giá trực tiếp mang lại khoảng 11,5 tỷ USD. Dựa trên xu hướng giá lịch sử, FT ước tính tổng doanh thu thực tế vượt 13 tỷ USD.

Trong khi đó, trang web do chính phủ Venezuela lập để theo dõi nguồn thu từ dầu do Mỹ quản lý mới chỉ ghi nhận một khoản chuyển tiền 300 triệu USD từ Mỹ vào tháng 3.

Tháng 4, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Kozak cho biết khoảng 3 tỷ USD đã được chuyển về Venezuela và công ty kiểm toán KPMG đang kiểm toán các tài khoản liên quan. Ông cũng cam kết chính quyền sẽ công bố báo cáo hàng quý về nguồn tiền, nhưng các nghị sĩ Dân chủ cho biết từ đó đến nay họ chưa nhận được thêm bất kỳ báo cáo nào.

Trong phiên điều trần tuần trước, ông Kozak nói: “Đó là tiền của họ, nhưng... họ phải được chúng tôi cho phép mới có thể sử dụng”. Theo ông, nguồn tiền đã được cấp để chi trả lương cho công chức và mua sắm thiết bị phục vụ ngành dầu khí.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định “hàng tỷ USD đã được giải ngân cho nền kinh tế Venezuela”, đồng thời cho biết quá trình giám sát tài chính đang được triển khai nhằm bảo đảm nguồn tiền mang lại lợi ích cho người dân Venezuela.

Theo FT﻿

Người mẹ vắt kiệt sữa cứu sống 3 con nhỏ suốt 11 ngày mắc kẹt trong trận động đất Venezuela, cảnh tượng khi giải cứu khiến tất cả lặng người

Y Vân

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt nhà kinh tế dự báo thời điểm Fed tăng lãi suất đến rất gần: Đó là khi nào?

Hàng loạt nhà kinh tế dự báo thời điểm Fed tăng lãi suất đến rất gần: Đó là khi nào? Nổi bật

Hỏng động cơ ngay sau khi cất cánh, máy bay lao xuống biển khiến 52 người thiệt mạng: Phát hiện bất ngờ từ thảm kịch làm thay đổi hoàn toàn ngành hàng không

Hỏng động cơ ngay sau khi cất cánh, máy bay lao xuống biển khiến 52 người thiệt mạng: Phát hiện bất ngờ từ thảm kịch làm thay đổi hoàn toàn ngành hàng không Nổi bật

Gần 30 tàu bị Nga tấn công trên hành trình tới Odessa

Gần 30 tàu bị Nga tấn công trên hành trình tới Odessa

12:54 , 22/07/2026
Buồn của Mỹ: Vừa để mất ngôi vương nông nghiệp suốt 10 năm vào tay một nước không ai ngờ tới, nông dân sản xuất gì cũng lỗ

Buồn của Mỹ: Vừa để mất ngôi vương nông nghiệp suốt 10 năm vào tay một nước không ai ngờ tới, nông dân sản xuất gì cũng lỗ

12:00 , 22/07/2026
Khoan sâu hơn 6.000 mét, phát hiện trữ lượng 801 tỷ mét khối khí đốt và 1,6 tỷ thùng dầu, đủ cho cả nước dùng trong gần một năm

Khoan sâu hơn 6.000 mét, phát hiện trữ lượng 801 tỷ mét khối khí đốt và 1,6 tỷ thùng dầu, đủ cho cả nước dùng trong gần một năm

10:36 , 22/07/2026
Quạt trần rơi trúng bệnh nhân cấp cứu, người đàn ông tử vong sau vài giờ: Bệnh viện nói không liên quan

Quạt trần rơi trúng bệnh nhân cấp cứu, người đàn ông tử vong sau vài giờ: Bệnh viện nói không liên quan

10:10 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên