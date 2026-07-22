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Chịu sức ép từ làn sóng biểu tình, Tổng thống Ukraine thay người đứng đầu quân đội

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm một thiếu tướng trẻ - Mykhailo Drapatyi - làm tổng tư lệnh quân đội Ukraine sau nhiều ngày biểu tình trên đường phố, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong giới lãnh đạo quân đội nước này kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

Ông Zelensky đã miễn nhiệm Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi (60 tuổi) và thay thế bằng ông Mykhailo Drapatyi (43 tuổi) - một chỉ huy được kính trọng và giàu kinh nghiệm, người đã lãnh đạo lực lượng lục quân của đất nước từ năm 2024 đến năm 2025, và được mô tả là một vị tướng thuộc thế hệ mới.

Trước đó, ông Syrskyi đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ Kiev từ những ngày đầu của cuộc chiến và đã giữ chức vụ này từ đầu năm 2024.

Tuy nhiên, ông cũng phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt vì phong cách chỉ huy cứng nhắc, điều mà một số quân nhân cho rằng đã dẫn đến tổn thất nhân lực cao một cách không chính đáng.

Những tiếng nói phản đối ông Syrskyi đã nhen nhóm, nhưng cuộc cải tổ tuần trước đã phơi bày những chia rẽ sâu sắc trong giới lãnh đạo quốc phòng Ukraine.

Tuần trước, việc chính phủ của ông Zelensky cải tổ và cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov (35 tuổi) - một người am hiểu công nghệ và có tư tưởng cải cách - chỉ sau nửa năm tại chức, đã làm dấy lên lo ngại trong giới phân tích, rằng đà tiến công gần đây của Ukraine trên chiến trường có thể bị mất đi.

Những người chỉ trích đã cáo buộc Tổng thống Zelensky thiên vị Tổng tư lệnh Syrskyi hơn Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov trong cuộc xung đột giữa hai người, và các nhà phân tích đặt câu hỏi liệu Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến dưới sự lãnh đạo của ông Syrskyi hay không.

Ukraine đang cố gắng giành ưu thế trong cuộc chiến bằng cách tấn công mạnh vào lĩnh vực năng lượng của Nga - nguồn thu ngân sách chính của nước này - và hệ thống hậu cần.

Việc cải tổ chính phủ bất ngờ vào tuần trước đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị, làm lộ rõ những điểm yếu trong quản lý nội bộ của Ukraine do không tổ chức bầu cử trong suốt thời chiến.

“Các hoạt động của Lực lượng Quốc phòng Ukraine đang diễn ra và phải tiếp tục. Kế hoạch tấn công tầm xa và tầm trung của Ukraine sẽ được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối”, ông Zelensky nói khi giới thiệu tân Tổng tư lệnh Drapatyi.

Việc bổ nhiệm ông Drapatyi diễn ra sau nhiều ngày biểu tình nổ ra do những thay đổi trong chính phủ mà giới phân tích cho là không phản ánh lập trường của người dân Ukraine, những người coi việc sử dụng công nghệ là chìa khóa để giành chiến thắng trong cuộc chiến.

“Tôi sẽ làm việc một cách có trách nhiệm, tập trung toàn lực và tôn trọng những người đang bảo vệ đất nước chúng ta ngày hôm nay”, ông Drapatyi viết trên Facebook.

Cựu Bộ trưởng Fedorov đã hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Drapatyi.

“Đây là một luồng gió mới và một nguồn hy vọng mới trong cuộc đấu tranh của người dân tự do vì tự do và công lý. Đó là tiếng nói của sự thay đổi, một tiếng nói không thể bị phớt lờ nữa”, ông Fedorov viết trên mạng xã hội X.

Dmytro Koziatynskyi, một cựu chiến binh và là một trong những người tổ chức các cuộc biểu tình, nói trên mạng xã hội X rằng việc bổ nhiệm ông Drapatyi là một “món quà”.

Tuy nhiên, tương lai của ông Fedorov vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Zelensky hôm 21/7 cho biết ông đã đề nghị một “vị trí xứng đáng” cho ông Fedorov để giám sát mảng công nghệ của nhà nước, nhưng cựu bộ trưởng đã nói rằng ông chỉ muốn trở lại công việc cũ của mình. Tuần trước, ông Zelensky đã chọn ông Yevhenii Khmara, quyền lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa Ukraine, làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

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Theo Minh Hạnh

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Từ Khóa:
Ukraine

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