Mỹ từ chối chuyển thêm 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Tòa nhà Quốc hội Mỹ.

"Ông có biết chính quyền đã thông báo với chúng tôi, số tiền đó sẽ không có sẵn cho nhiều mục đích cho đến khi tổng thống tiếp theo nhậm chức không?", Thượng nghị sĩ Dick Durbin - đảng viên Dân chủ đến từ Illinois, hỏi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine, trong phiên điều trần tại Đồi Capitol.

"Thưa ngài, tôi không biết về điều đó", ông Caine trả lời.

"Tôi rất tiếc phải báo với ông, kế hoạch chi tiêu cho chúng ta biết phải chuẩn bị chi số tiền đó vào năm tài chính 2029.

Tổng thống mới, dù là ai đi nữa, sẽ đưa ra quyết định đó", thượng nghị sĩ Durbin lưu ý trong phiên điều trần tại Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Thượng viện hôm 21/7.

Phiên điều trần có sự tham dự của tướng Caine và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.