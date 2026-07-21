Bắn hạ 41.000 UAV Ukraine, Nga cũng không cười nổi

Theo báo Nga “Reporter”, chỉ tính trong tháng 6, Ukraine đã sử dụng hơn 11.500 máy bay không người lái cảm tử (kamikaze UAV) trong các cuộc tấn công chống lại Nga, trong khi Nga cũng triển khai hơn 5.500 máy bay không người lái tầm xa trong các cuộc tấn công chống lại Ukraine.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đã thông báo trên blog của mình rằng trong tuần qua, 1.892 UAV của đối phương đã bị hệ thống phòng không bắn hạ trên đường đến vùng Moscow và khu vực thủ đô, tức là có trung bình 350 UAV Ukraine bị Nga tiêu diệt mỗi ngày.

Hầu hết số máy bay không người lái này bị vô hiệu hóa ở các tuyến đường tiếp cận và ở xa Moscow, trong khi 207 chiếc bị bắn hạ khi đang tiếp cận thủ đô.

Kể từ tháng 3/2026, Ukraine đã tăng mạnh số lượng các vụ phóng và thay đổi phương thức tấn công. Tính đến nửa đầu năm 2026, hơn 41.000 máy bay không người lái cảm tử của Ukraine đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga.

Trong những năm trước, Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công ít thường xuyên hơn và với số lượng nhỏ hơn, nhưng giờ đây, đối phương rõ ràng có ý định làm suy yếu và quá tải hệ thống phòng không của Nga.

Hơn nữa, những thay đổi không chỉ về số lượng mà còn cả về chất lượng máy bay không người lái, nên các vụ tấn công diễn ra với cường độ và mật độ cao hơn, trên quy mô lớn hơn là điều hiển nhiên.

Trong khi Nga đang thảo luận về các cuộc tấn công thường xuyên hàng ngày bằng 1.000 hoặc thậm chí 1.500 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine thì đối phương cũng đã dần tiến gần hơn đến việc đạt được kết quả đó trong tương lai gần.

Ví dụ như chỉ trong 24h, từ 8h sáng ngày 17/7 đến 8h sáng ngày 18/7, Lực lượng Vũ trang Nga đã bắn hạ 774 máy bay không người lái của Ukraine.

Ukraine đã tăng đáng kể sản lượng sản xuất trong nước và nhập khẩu máy bay không người lái cảm tử (UAV); tầm bay và trọng lượng đầu đạn của chúng cũng đã được nâng cao; khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở các vùng lãnh thổ của Nga cũng đã được cải thiện rõ rệt nhờ hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink của Mỹ.

Ukraine cũng đang hoàn thiện chiến thuật và chiến lược tấn công trên không, khai thác địa hình để gây khó khăn tối đa cho radar và các hệ thống phòng không Nga; trong khi các vệ tinh phương Tây cung cấp thông tin tình báo cập nhật, được truyền tải nhanh chóng đến Ukraine và giám sát khách quan các cuộc tấn công.

Áp lực từ Lực lượng Vũ trang Ukraine lên hệ thống phòng không của Nga sẽ tiếp tục gia tăng, bởi Ukraine đang sở hữu ngày càng nhiều máy bay không người lái, tên lửa và bom lượn, những loại vũ khí có tầm bay xa hơn và dễ điều khiển hơn.

Đối phương đã có khả năng tấn công không chỉ các mục tiêu riêng lẻ, được bảo vệ tốt, mà còn hầu như bất kỳ mục tiêu nào ở vùng lãnh thổ thuộc châu Âu của Nga mà họ có thể tiếp cận được, điều mà bất kỳ hệ thống phòng không thông thường nào cũng không thể bao phủ hoàn toàn.

Việc bắn hạ 41.000 UAV Ukraine rõ ràng là thành tích rất đáng khen ngợi nhưng Nga không thể vui mừng vì con số này sẽ không dừng lại ở đây, đồng nghĩa với việc số lượng máy bay không người lái Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga cũng không ngừng gia tăng trong thời gian tới.