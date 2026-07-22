Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran cảnh báo nghiêm khắc Vương quốc Anh

| | Tài chính quốc tế

Ngày 22/7, Iran lên tiếng cảnh báo nghiêm khắc Vương quốc Anh nếu nước này tiếp tục tham gia cuộc chiến của Mỹ chống lại Cộng hòa Hồi giáo.

Iran cảnh báo nghiêm khắc Vương quốc Anh- Ảnh 1.

Anh tiếp tục cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của họ để tiến hành hoạt động quân sự chống Iran.

Các máy bay ném bom của Mỹ đã sử dụng căn cứ quân sự của Anh tại quần đảo Chagos và căn cứ không quân Fairford ở Tây Nam nước này kể từ khi xung đột với Iran bùng phát vào ngày 28/2/2026.

Ngày 22/7, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã phê duyệt việc tiếp tục cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của nước này để tiến hành hoạt động quân sự mà Anh phân loại là "phòng vệ".

"Nếu các báo cáo truyền thông về quyết định của tân Thủ tướng Anh Andy Burnham tham gia vào cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran được xác nhận, thì Anh sẽ phải hứng chịu những hậu quả về chính trị và pháp lý.

Bên cạnh đó, tất cả các lợi ích của Anh trong khu vực Trung Đông sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng vũ trang Iran hùng mạnh", một nguồn tin quân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo cho biết.

Nguồn tin này cũng nhắc lại, "Vương quốc Anh đã từng trải nghiệm việc Iran thực thi các lời đe dọa trong cuộc chiến 40 ngày giữa Mỹ, Israel chống lại Iran".

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền tân Thủ tướng Anh chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào liên quan đến lời cảnh báo trên từ phía Iran.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện tàu Trung Quốc nặng 41.800 tấn, dài 215 mét, di chuyển liên tục, thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhờ khả năng bốc hàng nhanh nhất thế giới

Phát hiện tàu Trung Quốc nặng 41.800 tấn, dài 215 mét, di chuyển liên tục, thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhờ khả năng bốc hàng nhanh nhất thế giới Nổi bật

Mất 8 năm cùng 115 nghìn tỷ đồng để xây dựng, lễ khánh thành công trình biểu tượng vừa bị hủy bỏ trong ngỡ ngàng

Mất 8 năm cùng 115 nghìn tỷ đồng để xây dựng, lễ khánh thành công trình biểu tượng vừa bị hủy bỏ trong ngỡ ngàng Nổi bật

Kỳ lạ đô thị Trung Quốc: Đường cao tốc chạy rầm rộ ngay trên mái hàng chục tòa nhà chung cư

Kỳ lạ đô thị Trung Quốc: Đường cao tốc chạy rầm rộ ngay trên mái hàng chục tòa nhà chung cư

17:50 , 22/07/2026
Chịu sức ép từ làn sóng biểu tình, Tổng thống Ukraine thay người đứng đầu quân đội

Chịu sức ép từ làn sóng biểu tình, Tổng thống Ukraine thay người đứng đầu quân đội

16:12 , 22/07/2026
Đang ngồi ô tô, người đàn ông phát hiện xe máy "ma" tự lái: Bám theo gần 3km mới thấy kết cục

Đang ngồi ô tô, người đàn ông phát hiện xe máy "ma" tự lái: Bám theo gần 3km mới thấy kết cục

15:50 , 22/07/2026
Khoan xuống vùng nước nông 13 mét, phát hiện mỏ chứa 3,9 tỷ thùng dầu cùng 870 tỷ mét khối khí

Khoan xuống vùng nước nông 13 mét, phát hiện mỏ chứa 3,9 tỷ thùng dầu cùng 870 tỷ mét khối khí

15:10 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên