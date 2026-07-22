Iran cảnh báo nghiêm khắc Vương quốc Anh

Anh tiếp tục cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của họ để tiến hành hoạt động quân sự chống Iran.

Các máy bay ném bom của Mỹ đã sử dụng căn cứ quân sự của Anh tại quần đảo Chagos và căn cứ không quân Fairford ở Tây Nam nước này kể từ khi xung đột với Iran bùng phát vào ngày 28/2/2026.

Ngày 22/7, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã phê duyệt việc tiếp tục cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của nước này để tiến hành hoạt động quân sự mà Anh phân loại là "phòng vệ".

"Nếu các báo cáo truyền thông về quyết định của tân Thủ tướng Anh Andy Burnham tham gia vào cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran được xác nhận, thì Anh sẽ phải hứng chịu những hậu quả về chính trị và pháp lý.

Bên cạnh đó, tất cả các lợi ích của Anh trong khu vực Trung Đông sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng vũ trang Iran hùng mạnh", một nguồn tin quân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo cho biết.

Nguồn tin này cũng nhắc lại, "Vương quốc Anh đã từng trải nghiệm việc Iran thực thi các lời đe dọa trong cuộc chiến 40 ngày giữa Mỹ, Israel chống lại Iran".

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền tân Thủ tướng Anh chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào liên quan đến lời cảnh báo trên từ phía Iran.