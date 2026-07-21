Phạt tù nam shipper giao gói hàng chứa 1.600 thỏi vàng ròng trị giá hơn 8 tỷ đồng

Một công dân Malaysia vừa bị Tòa án Singapore tuyên phạt 38 tháng tù vì tham gia vận chuyển 1.600 thỏi vàng 24K trị giá hơn 412.000 đô la lấy từ một nạn nhân của đường dây lừa đảo giả danh cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ vụ án, Turah Raju Subramaniam, 39 tuổi, được một người bạn giới thiệu tham gia nhóm Telegram với lời mời làm việc tại Singapore. Ông được hứa trả 50 đô la Singapore (khoảng 1 triệu VNĐ) cho mỗi chuyến giao nhận, đồng thời được cấp 1.600 ringgit Malaysia (khoảng 9,9 triệu VNĐ) để chi phí đi lại và ăn uống.

Ngày 6/11/2025, Turah được yêu cầu nhập cảnh vào Singapore và đến ga tàu điện ngầm Kranji. Mọi phương tiện di chuyển đều được sắp xếp sẵn. Trong lần nhận hàng đầu tiên, ông được một người đàn ông giao một phong bì dày.

Dù được yêu cầu không mở ra, Turah vẫn hỏi bên trong có gì và được trả lời là tiền mặt. Sau đó, ông thừa nhận đã nghi ngờ số tiền này có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vẫn tiếp tục giao cho người khác theo chỉ đạo.

Ít lâu sau, Turah được giao "nhiệm vụ cuối cùng" trước khi trở về Malaysia. Lần này, người giao hàng là một phụ nữ Singapore 54 tuổi, nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi.

Theo cơ quan công tố, người phụ nữ trước đó nhận cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là nhân viên bộ phận chống gian lận của ngân hàng. Sau đó, cuộc gọi được chuyển sang những kẻ mạo danh Bộ Pháp luật và cảnh sát Singapore. Chúng thông báo bà là nghi phạm trong một vụ rửa tiền, đồng thời gửi các tài liệu giả như lệnh bắt giữ và lệnh phong tỏa tài sản.

Để chứng minh sự trong sạch, nạn nhân được yêu cầu thực hiện một "đợt kiểm tra tài chính". Theo hướng dẫn của các đối tượng, bà chuyển 1 triệu đô la Singapore từ tài khoản ngân hàng sang thẻ tín dụng. Sau đó, bà dùng thẻ để mua 1.600 thỏi vàng 24K tại trung tâm mua sắm Mustafa Centre với tổng trị giá 412.791 đô la Singapore (hơn 8,4 tỷ VNĐ).

Các đối tượng nói sẽ có một cảnh sát mặc thường phục tên Bala Krishnan, mang mã số BK1505, đến nhận số vàng. Khi gặp nạn nhân, Turah đọc đúng mật khẩu "Bala Krishnan BK1505". Tin rằng đây là cảnh sát thật, người phụ nữ đã giao 5 túi chứa toàn bộ số vàng.

Turah sau đó lên một chiếc xe đã chờ sẵn tại bãi đỗ gần đó. Chiếc xe chạy thẳng sang Malaysia. Toàn bộ số vàng được giao cho tài xế ngay sau khi tới nơi và đến nay vẫn chưa được thu hồi. Nạn nhân cũng không được bồi thường bất kỳ khoản nào.

Turah bị bắt vào tháng 11/2025 khi quay trở lại Singapore. Công tố viên cho rằng bị cáo đã tham gia hỗ trợ một đường dây tội phạm có tổ chức, bất chấp việc biết rõ tài sản mình vận chuyển có thể là tang vật phạm pháp.

Tòa án tuyên phạt Turah 38 tháng tù vì tội hỗ trợ người khác che giấu tài sản do phạm tội mà có. Theo pháp luật Singapore, hành vi này có thể bị phạt tới 10 năm tù, hoặc phạt tiền tối đa 500.000 đô la Singapore, hoặc đồng thời áp dụng cả hai hình phạt.

Theo CNA