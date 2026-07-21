Ngậm ngùi tuyên bố thời hoàng kim của đất nước đã kết thúc, lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu thừa nhận thực tế 'cay đắng' về Nga, Trung Quốc

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài của nước này bắt nguồn từ việc mất nguồn cung khí đốt từ Nga, trong bối cảnh nền kinh tế đầu tàu châu Âu tiếp tục chịu sức ép từ chi phí năng lượng cao và tăng trưởng trì trệ.

Trong cuộc phỏng vấn với đài ZDF ngày 19/7, khi được hỏi về những cam kết tranh cử chưa được thực hiện và niềm tin suy giảm của người dân đối với chính phủ, Thủ tướng Merz cho rằng nước Đức đang phải đối mặt với “một hoàn cảnh hoàn toàn khác” do tác động từ xung đột Ukraine, những thách thức cạnh tranh từ Trung Quốc và cuộc khủng hoảng năng lượng do thiếu nguồn khí đốt của Nga.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Getty.

Đức là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ chi phí năng lượng leo thang. Theo bài viết, giá năng lượng tại Đức cao thứ ba thế giới, chỉ sau Anh và Nhật Bản.

Trước năm 2022, Nga cung cấp khoảng 55% lượng khí đốt nhập khẩu của Đức. Tuy nhiên, sau khi Berlin từ bỏ nguồn khí đốt giá rẻ từ Nga và đồng thời đẩy nhanh lộ trình đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân để chuyển sang năng lượng tái tạo, chi phí sản xuất tăng mạnh, gây sức ép lên các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt thông qua tuyến đường ống Nord Stream, song Berlin tuyên bố sẽ không nối lại nhập khẩu măng lượng từ Nga.

Đức hiện cũng đối mặt với làn sóng tăng giá nhiên liệu mới sau khi Mỹ nối lại chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Theo tờ Bild, giá dầu diesel tại Đức đã tăng thêm 6,7 euro cent/lít lên 2,3 euro/lít ngày 19/7, khiến chi phí đổ đầy bình nhiên liệu 50 lít tăng thêm khoảng 3,35 euro.

“Mỗi lần đến cây xăng giờ đây lại là một cú sốc”, Bild bình luận.

Hiện Đức nhập khẩu khoảng 44% khí đốt từ Na Uy, 24% từ Hà Lan, 21% từ Bỉ, trong khi phần lớn lượng còn lại là khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ.

Bất chấp áp lực về nguồn cung và giá năng lượng, Liên minh châu Âu (EU) vẫn khẳng định sẽ không quay trở lại sử dụng khí đốt của Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen từng tuyên bố hồi tháng 3 rằng EU sẽ tiếp tục lộ trình loại bỏ khí đốt Nga ngay cả khi xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung hoặc nguy cơ mất điện.

Theo kế hoạch của Brussels, toàn bộ khí đốt Nga sẽ bị loại khỏi thị trường EU vào năm 2027.

Trong đó, LNG của Nga theo các hợp đồng dài hạn - hiện chiếm khoảng 14% lượng LNG nhập khẩu của EU - sẽ bị cấm từ ngày 1/1, còn khí đốt vận chuyển qua đường ống sẽ chấm dứt hoàn toàn từ 30/9. Các quốc gia thành viên cũng sẽ phải xác minh nguồn gốc khí đốt trước khi phê duyệt nhập khẩu, trong khi các hợp đồng LNG ngắn hạn mới với Nga đã bị cấm.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Der Spiegel, Thủ tướng Merz cho rằng thời kỳ thịnh vượng của Đức đã kết thúc và việc duy trì mức sống hiện nay sẽ đòi hỏi những thay đổi đầy khó khăn.

Ông nhận định người dân Đức vẫn chưa nhận thức đầy đủ về quy mô của những biến động đang làm thay đổi nền kinh tế toàn cầu.

Nền kinh tế Đức đã suy giảm trong cả hai năm 2023 và 2024, đánh dấu lần đầu tiên tăng trưởng âm 2 năm liên tiếp trong hơn hai thập kỷ. Năm nay, kinh tế nước này được dự báo chỉ tăng trưởng khoảng 0,5%.

Theo số liệu chính thức, số doanh nghiệp phá sản cũng tăng hơn 22% trong mỗi năm 2023 và 2024.

Lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là ngành ô tô, chịu ảnh hưởng nặng nề. Kể từ năm 2022, nhiều tập đoàn công nghiệp lớn của Đức như BASF, Bosch và Volkswagen cùng hơn một chục doanh nghiệp khác đã đóng cửa các nhà máy.

Riêng trong tháng 6, Volkswagen, nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Đức, công bố kế hoạch đóng cửa 4 nhà máy và cắt giảm tới 100.000 việc làm.

Theo RT﻿