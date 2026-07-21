Chiếc van thép 300 tấn chịu áp suất gấp 90 lần áp suất khí quyển: Kín đến mức không giọt nước nào lọt qua

Bộ phận quan trọng của tổ máy thủy điện xung lực công suất 500 Megawatt đầu tiên trên thế giới đã đạt được một cột mốc kỹ thuật quan trọng ở Tây Tạng, tây nam Trung Quốc.

Cụ thể, van cầu dẫn nước 300 tấn của Tổ máy số 1 tại Nhà máy thủy điện Datang Zhala ở Tây Tạng đã vượt qua thử nghiệm áp suất thủy tĩnh, chứng minh rằng gioăng của nó hoạt động đúng như thiết kế trong mọi điều kiện, IE thông tin ngày 20/7.

Van cầu dẫn nước nặng 300 tấn của Tổ máy số 1 tại Nhà máy thủy điện Datang Zhala. Ảnh: Nhân dân Nhật báo, Trung Quốc/X

Thử nghiệm áp suất thủy tĩnh là phương pháp kiểm tra độ bền và độ kín của van cầu dẫn nước bằng cách bơm đầy nước vào bên trong thiết bị, sau đó tăng áp suất nước lên cao hơn mức áp suất làm việc bình thường (thường cao hơn 1,25–1,5 lần), rồi giữ ở mức áp suất đó trong một khoảng thời gian nhất định để quan sát.

Theo báo Securities Times, kết quả thử nghiệm thành công này đánh dấu việc hoàn tất công đoạn lắp ráp và kiểm tra tại hiện trường cho chiếc van cầu dẫn nước cỡ lớn đầu tiên tại Nhà máy thủy điện Datang Zala.

Van cầu dẫn nước là một bộ phận an toàn thiết yếu trong các nhà máy thủy điện cột nước cao. Nó điều tiết dòng nước chảy vào tuabin và phải chịu được áp lực nước rất lớn trong khi vẫn giữ kín tuyệt đối.

Ở Tổ máy số 1, van này có đường kính khoảng 2,9 mét, được chế tạo để chịu áp suất 9 megapascal (MPa) (gấp khoảng 90 lần áp suất khí quyển), gồm nhiều bộ phận chính làm bằng thép đặc chủng cường độ cao: thân van lớn, thân van nhỏ, đĩa van và trục van. Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, van nặng hơn 300 tấn.

Theo Công ty Điện lực Đông Phương (DEC), kết quả thử áp lực thủy tĩnh thành công khẳng định van có thể vận hành an toàn trong điều kiện khắc nghiệt dự kiến tại nhà máy.

Thành tựu công nghệ mới nhất trong lĩnh vực thủy điện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đổi mới năng lượng toàn cầu.

Lắp ráp ngoài trời - thách thức kỹ thuật lớn

Việc lắp đặt chiếc van khổng lồ này đòi hỏi phương pháp khác với cách lắp ráp trong xưởng thông thường. Thay vì lắp trong nhà xưởng, toàn bộ van cầu được lắp ráp ngay tại bãi lắp đặt ngoài trời.

Hình minh họa tuabin xung lực lớn nhất thế giới tại Nhà máy thủy điện Datang Zala. Hình ảnh được tạo ra bằng AI.

Các kỹ sư phải đối mặt với không gian chật hẹp, khu vực cẩu nâng hạn chế và thời tiết thay đổi thất thường trong suốt quá trình thi công.

Theo DEC, những điều kiện này khiến công việc phức tạp hơn đáng kể so với phương pháp lắp ráp tiêu chuẩn. Công ty cho biết việc thiết kế, chế tạo và lắp đặt van đã nâng cao năng lực kỹ thuật của toàn ngành đối với loại van cầu dẫn nước chính.

Việc hoàn tất thử nghiệm áp lực thành công cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy năng lực sản xuất các linh kiện cốt lõi của Trung Quốc cho các tổ máy thủy điện xung kích cột nước cao, công suất lớn.

Tổ máy xung lực công suất 500 MW lớn nhất thế giới

Được thiết kế để hoạt động ở điều kiện cột nước cao (trên 300–400 m) tại vùng núi cao ở Tây Tạng, Nhà máy thủy điện Datang Zala nổi bật nhờ lắp đặt 2 tổ máy chứa 2 tuabin Pelton xung lực công suất kỷ lục 500 MW - loại tuabin đơn lẻ lớn nhất thế giới về công suất tính cho đến nay.

Dự kiến hoàn thành năm 2028, nhà máy sẽ sản xuất lượng điện sạch giúp giảm đốt 1,3 triệu tấn than đá mỗi năm.

Công ty Điện lực Đông Phương (DEC) chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và cung cấp trọn bộ một tổ máy phát điện. Theo công ty, dự án đã được đưa vào nhóm dự án thiết bị công nghệ trọng điểm đầu tiên của ngành năng lượng do Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc công bố.

Hiện đây là dự án thủy điện duy nhất tại Trung Quốc đang nghiên cứu, phát triển và trình diễn các tổ máy thủy điện xung lực cỡ 500 MW, cột nước cao, công suất lớn. DEC cũng gọi đây là dự án thủy điện xung lực có độ khó kỹ thuật cao nhất đang được xây dựng trên thế giới hiện nay.