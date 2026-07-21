Fed sẽ tăng lãi suất vào tuần sau?

Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Chỉ còn ít ngày trước cuộc họp chính sách ngày 28-29/7, Fed vẫn gần như không phát đi tín hiệu rõ ràng về hướng đi của lãi suất. Sự im lặng của ông Warsh khiến giới đầu tư và các nhà kinh tế phải tự suy đoán, tạo nên mức độ bất định hiếm thấy trên thị trường tài chính Mỹ.

Jeremy Schwartz, chuyên gia kinh tế Mỹ cấp cao tại Nomura, cho hay: "Với Kevin Warsh, mọi thứ trở nên khó đoán hơn vì ông ấy không còn dẫn dắt kỳ vọng như các đời Chủ tịch Fed trước"

Theo ông, ở giai đoạn này của chu kỳ chính sách, Fed thông thường sẽ tìm cách định hướng thị trường theo một kịch bản nhất định, hoặc chuẩn bị cho việc tăng lãi suất, hoặc phát tín hiệu tiếp tục giữ nguyên. Nhưng lần này, điều đó gần như không xảy ra.

Derek Tang, đồng sáng lập hãng tư vấn LH Meyer/Monetary Policy Analytics, cũng cho rằng sự thiếu rõ ràng từ Fed khiến thị trường trở nên "đứng ngồi không yên".

Tang chỉ ra: "Mọi người đều lo ngại không biết liệu Kevin Warsh có bất ngờ đưa ra một quyết định khác với kỳ vọng hay không."

Trong 2 ngày điều trần trước Quốc hội Mỹ tuần qua, ông Warsh tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn đối với lạm phát.

Chủ tịch Fed tuyên bố ngân hàng trung ương "không khoan nhượng" với tình trạng giá cả ở mức cao và khẳng định giai đoạn lạm phát kéo dài suốt 5 năm qua sẽ sớm khép lại. Tuy nhiên, ông vẫn tránh đề cập trực tiếp đến khả năng nâng lãi suất tại cuộc họp sắp tới.

Douglas Porter, kinh tế trưởng của BMO Capital Markets, nhận định phần điều trần của Warsh "mang nhiều thông điệp cứng rắn nhưng không cung cấp thêm nhiều manh mối mới" về triển vọng chính sách tiền tệ.

Trong khi Chủ tịch Fed giữ thái độ thận trọng, nhiều quan chức khác lại công khai bày tỏ quan điểm ủng hộ tăng lãi suất.

Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan trở thành quan chức đầu tiên công khai kêu gọi nâng lãi suất trong tuần qua. Theo bà, mức lãi suất cao hơn một chút sẽ giúp cân bằng tốt hơn giữa hai mục tiêu kép của Fed là ổn định giá cả và duy trì thị trường lao động vững mạnh.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cho biết bà liên tục nhận được phản ánh từ doanh nghiệp rằng Fed cần hành động quyết liệt hơn để kiểm soát lạm phát. Đồng thời, nhiều người tiêu dùng cũng chia sẻ rằng chi phí sinh hoạt tăng cao khiến họ ngày càng khó trang trải cuộc sống.

Một số cựu quan chức Fed cũng cho rằng thời điểm hành động đã đến.

Jeffrey Lacker, cựu Chủ tịch Fed Richmond, nhận định Kevin Warsh hoàn toàn có thể tập hợp được một liên minh gồm các thành viên theo lập trường "diều hâu ôn hòa" để thông qua quyết định tăng lãi suất.

"Tôi sẽ ủng hộ quyết định tăng ngay trong cuộc họp này. Đã đến lúc hành động. Nếu chỉ tiếp tục nói về lạm phát mà không làm gì, thị trường sẽ bắt đầu đặt câu hỏi vì sao Fed vẫn chưa phản ứng", ông nói.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ Aditya Bhave, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế Mỹ của Bank of America Global Research. Theo ông, chủ tịch Fed hiện có đủ số phiếu cần thiết trong FOMC nếu muốn thông qua một đợt tăng lãi suất.

Dự báo lãi suất (dot plot) công bố sau cuộc họp tháng 6 cũng cho thấy lập trường của Fed đã thay đổi đáng kể. Có 9 quan chức dự báo sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay, trong đó 6 người kỳ vọng nhiều hơn một lần. 3 tháng trước đó, không có thành viên nào đưa ra dự báo Fed sẽ phải tăng lãi suất.

Tuy nhiên, dù xu hướng trong nội bộ Fed đang trở nên cứng rắn hơn, phần lớn chuyên gia vẫn cho rằng cuộc họp cuối tháng 7 chưa phải thời điểm phù hợp để hành động.

Chủ tịch Fed New York John Williams nhận định đã xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể đã đạt đỉnh. Trong khi đó, số liệu lạm phát mới công bố cũng thấp hơn kỳ vọng, giúp xoa dịu phần nào lo ngại của thị trường.

Hiện thị trường hợp đồng tương lai vẫn đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức trên 50%.

Bank of America dự báo ông Warsh sẽ chờ đến cuộc họp tháng 9 trước khi bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất gồm 3 lần liên tiếp vào cuối năm.

Tuy nhiên, không ít nhà kinh tế lại tin rằng Fed sẽ không cần tăng lãi suất trong cả năm nay.

Guy LeBas, chiến lược gia trưởng về trái phiếu tại Janney Montgomery Scott, cho rằng nếu lạm phát tiếp tục giảm, chủ tịch Fed sẽ đạt được kết quả mong muốn mà không cần hành động.

Marc Giannoni, kinh tế trưởng Mỹ của Barclays, thậm chí dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất đến hết năm 2027 khi lạm phát nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm trong nửa cuối năm.

Jeremy Schwartz của Nomura cũng cho rằng Warsh thực chất nghiêng nhiều hơn về việc duy trì hoặc hạ lãi suất trong dài hạn. Theo ông, tân Chủ tịch Fed đã nhiều lần nhấn mạnh những yếu tố có thể giúp lạm phát giảm, từ năng suất lao động cải thiện nhờ AI đến việc không quá coi trọng một số dữ liệu lạm phát mạnh gần đây.

Theo Market Watch