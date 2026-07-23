Dòng tiền rơi tự do, tăng trưởng âm lần đầu tiên sau 2 năm: Tesla bất ổn vì chi tiêu quá mức

Hướng tới tương lai do trí tuệ nhân tạo (AI) và robot dẫn dắt, hãng xe điện Tesla tăng mức chi tiêu lên 5,8 tỷ USD trong quý II. Điều này khiến dòng tiền tự do rơi vào trạng thái âm lần đầu tiên sau hai năm, bất chấp doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ.

“Đây là một năm chi tiêu vốn khổng lồ, nhưng tôi tin tưởng rằng tất cả những hạng mục chúng tôi đang đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội,” Giám đốc điều hành Elon Musk chia sẻ với các nhà đầu tư trong cuộc họp trực tuyến hôm thứ Tư.

Bất chấp sự tự tin của Musk, cổ phiếu của hãng vẫn giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Tesla báo cáo dòng tiền tự do âm 1,1 tỷ USD trong quý II, trong khi lợi nhuận ròng giảm 5%. Doanh thu trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Tesla đạt 33 cent, thấp hơn so với kỳ vọng của Wall Street.

Nhìn chung, tổng doanh thu của Tesla đã tăng lên 28 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ mảng kinh doanh ô tô cốt lõi, vốn đang gặp khó khăn trước sức mua giảm tại Mỹ và sự cạnh tranh gay gắt ở Trung Quốc, vẫn ghi nhận mức tăng 23% so with cùng kỳ.

Mảng năng lượng của Tesla, đến từ việc bán hệ thống lưu trữ pin cho quy mô công nghiệp và hộ gia đình, đạt doanh thu 3 tỷ USD trong quý, tăng 13% so với năm trước. Công ty cũng tăng lượng đăng ký gói phần mềm hỗ trợ lái tự động Full Self-Driving (Supervised) lên 1,5 triệu người dùng - tăng 15,6% so với quý trước. Tesla hiện bán gói dịch vụ đăng ký này cho các chủ sở hữu xe với giá 99 USD một tháng.

“Khách hàng đến các cửa hàng của chúng tôi ở Mỹ và nói rằng họ muốn có Full Self-Driving, bất kể nó đi kèm với mẫu xe nào,” Musk cho biết và mô tả dịch vụ này là một động lực kích cầu chính.

Trong khi đó, doanh thu từ tín dụng tín chỉ xả thải, vốn bán cho các hãng xe khác để giúp họ tránh các khoản phạt liên quan, đã giảm gần 67% so với năm ngoái xuống còn 146 triệu triệu USD. Mảng này từng là nguồn lợi nhuận dồi dào cho Tesla, nhưng chính phủ Mỹ đã nới lỏng các quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải vào năm ngoái, làm giảm nhu cầu của chương trình này.

Tesla cho biết họ có kế hoạch chi tới 26 tỷ USD cho việc tái thiết kế và mở rộng nhà máy trong năm nay, nhằm tái định hướng mảng kinh doanh từ sản xuất xe điện sang tập trung vào xe tự hành và robot - hai mảng hiện chưa thương mại hóa. Tesla đã bán ra 480.126 xe điện trên toàn cầu trong quý II, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái, theo thông báo của công ty vào đầu tháng này. Phần lớn tăng trưởng đó đến từ Châu Âu - nơi giá nhiên liệu tăng vọt trong bối cảnh xung đột ở Iran.

Tuy nhiên, doanh số tại Mỹ đã giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II, theo dữ liệu từ đơn vị cung cấp thông tin ngành Motor Intelligence. Một trong những khoản chi tiêu vốn lớn nhất của hãng là dự án nhà máy sản xuất chip mang tên Terafab, được Tesla hợp tác phát triển cùng SpaceX và Intel. Các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích suy đoán rằng Musk có thể sẽ tìm cách sáp nhập SpaceX và Tesla thành một công ty duy nhất tập trung vào AI.

“Sự chồng chéo đang ngày càng tăng, đặc biệt là với Terafab,” Musk cho hay. “Nhưng rõ ràng chúng tôi không thể thảo luận về việc sáp nhập các công ty hay những vấn đề tương tự trong cuộc họp báo cáo tài chính. Việc này phải được thực hiện theo đúng quy trình.”

Công ty cho biết họ đã bắt đầu sản xuất hàng loạt dòng xe Cybercab tự hành không có vô-lăng hay bàn đạp. Mẫu xe này đang được sử dụng hạn chế trong dịch vụ gọi xe tự hành Robotaxi của Tesla và hiện chưa mở bán cho người tiêu dùng. Vào tháng 6, Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã đề xuất loại bỏ yêu cầu xe tự hành phải có chân phanh thủ công - một thay đổi được đánh giá là cực kỳ có lợi cho các kế hoạch của Tesla.