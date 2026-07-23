Ông Trump đe doạ: Iran bắn một tàu, Mỹ sẽ phá một cây cầu

“Bất cứ khi nào Iran bắn vào một con tàu ở eo biển Hormuz, dù bằng tên lửa, rocket, máy bay không người lái hay thiết bị hoặc vũ khí khác, Mỹ sẽ ném bom và phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện”, ông Trump viết trên mạng xã hội, nhắc lại lời đe dọa lâu nay của ông về việc nhắm vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Tranh chấp về eo biển Hormuz dẫn đến sự đổ vỡ của thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ - Iran và Tehran khiến lệnh phong tỏa đối với tuyến đường vận chuyển dầu khí chiến lược được tái áp đặt ngay lập tức. Nhiều tàu thuyền bị tấn công khi cố gắng tìm cách đi qua.

Lệnh phong tỏa cũng làm rung chuyển thị trường và đẩy giá dầu tăng cao, gây thêm áp lực lên Tổng thống Donald Trump trong việc tìm ra lối thoát cho cuộc xung đột ảnh hưởng đến túi tiền của người dân Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy cạnh tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Cùng thời điểm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố một tàu chở dầu bốc cháy sau vụ nổ lớn khi nó cố gắng đi qua khu vực mà IRGC mô tả là tuyến đường rải thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz. Trong khi 2 tàu chở dầu khác buộc quay trở lại.

IRGC không công bố thời gian cụ thể xảy ra vụ việc hoặc thông tin chi tiết nào khác. Thời gian quan, Iran tuyên bố eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của họ và thường xuyên tấn công tàu thuyền không tuân theo chỉ thị.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington vẫn “sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua đàm phán” bằng con đường ngoại giao. “Nhưng hiện tại, Iran dường như không nghiêm túc về điều đó”, ông Rubio nói thêm.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết cuộc trao đổi ngoại giao với Washington thông qua trung gian hòa giải vẫn đang tiếp diễn.

Ông Trump cũng đang phải đối mặt với áp lực chính trị dữ dội để chấm dứt cuộc xung đột và nhiều nhà phân tích chỉ ra chi phí mà Mỹ tiêu tốn cho cuộc chiến tại Iran tăng vọt lên 37,5 tỷ USD Mỹ.

Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ cuộc thăm dò cho thấy cuộc xung đột không được lòng cử tri khi ông đến căn cứ không quân để đón nhận hài cốt của 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công gần đây của Iran. “Người Mỹ không muốn giá xăng tăng cao nhưng họ không phản đối xung đôt” , ông Trump nhấn mạnh.