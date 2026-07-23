FBI tịch thu điện thoại của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina ngay trước khi lên máy bay: Liên quan đến điều tra rửa tiền và trốn thuế

Sự việc xảy ra tại sân bay John F. Kennedy (Mỹ). Theo trang 617.News của Argentina, ông Tapia cùng một số quan chức AFA đã được FBI "mời" vào phòng làm việc riêng và thông báo quyết định tịch thu thiết bị. Vụ việc khiến chuyến bay của đoàn bị lùi từ 6h00 sang 8h15 và làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của sân bay.

Truyền thông Mỹ xác nhận động thái này là một phần của cuộc điều tra hành vi trốn thuế và rửa tiền liên quan đến AFA. Cụ thể, các công tố viên đang nhắm vào công ty TourProdEnter có trụ sở tại Miami. Cơ quan chức năng nghi ngờ công ty này đóng vai trò trung gian, nhận hàng triệu USD từ các nhà tài trợ chính thức của AFA nhưng không ghi chép đầy đủ vào báo cáo tài chính.

Ông Tapia sau đó đã đáp chuyến bay an toàn xuống thủ đô Buenos Aires. Dù vậy, nhiều nguồn tin tiết lộ ông sẽ phải đối mặt với một phiên điều trần tại Tòa án Florida vào ngày 30/7 tới đây.

Đứng trước các thông tin trên, AFA đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn sự việc bị tịch thu thiết bị, đồng thời yêu cầu giới truyền thông "phải kiểm tra kỹ thông tin trước khi đăng tải".