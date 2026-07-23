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Mỹ tiêu tốn 37,5 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran

| | Tài chính quốc tế

Bộ Chiến tranh Mỹ ước tính cuộc chiến với Iran tiêu tốn 37,5 tỷ USD, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn đề nghị bổ sung ngân sách.

Chi phí cho cuộc chiến với Iran đang trở thành tâm điểm tranh luận tại Quốc hội Mỹ. Bộ Chiến tranh Mỹ vừa đưa ra ước tính mới về chi phí của cuộc chiến, trong lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump đề nghị Quốc hội cấp thêm hàng chục tỷ USD để duy trì chiến dịch và bổ sung kho vũ khí.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết chi phí cho cuộc chiến với Iran ước tính lên tới 37,5 tỷ USD, cao hơn các ước tính được công bố trước đó.

Mỹ tiêu tốn 37,5 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran- Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth điều trần trước Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện tại Washington, ngày 21/7/2026. (Ảnh: AP)

Ông Hegseth khẳng định khoản ngân sách bổ sung cho chiến dịch quân sự là cấp bách và cần thiết. Theo ông, cùng với đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ USD của Tổng thống Donald Trump, đây sẽ là khoản đầu tư chiến lược dài hạn nhằm tăng cường năng lực quân đội Mỹ.

Ước tính mới được đưa ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ đang xem xét gói ngân sách 95 tỷ USD do đảng Cộng hòa đề xuất, trong đó phần lớn kinh phí dành cho các hoạt động quân sự.

Theo Ban Thời sự

VTV

Từ Khóa:
mỹ, iran

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