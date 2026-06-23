Nóng: Tesla đang bị điều tra đặc biệt

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa chính thức mở một cuộc điều tra đặc biệt sau sự cố Tesla Model 3 mất lái, đâm thẳng vào một ngôi nhà dân ở Katy, bang Texas và tước đi mạng sống của cụ bà 76 tuổi tên Martha Avila.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Quận Harris, tài xế điều khiển phương tiện, ông Michael Butler, hiện đang tích cực hợp tác với lực lượng điều tra tại hiện trường. Tài xế này khai nhận rằng bản thân đang kích hoạt hệ thống lái bán tự động của Tesla thì chiếc xe bất ngờ lao ra khỏi làn đường, phóng như điên vào ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô Houston.

Ngay lập tức, Giám đốc Điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk, đã lên tiếng phòng thủ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X (Twitter), ông khẳng định vụ tai nạn này hoàn toàn phi lý.

“Hệ thống FSD luôn điều khiển xe di chuyển rất chậm qua các tuyến đường dân sinh, trong khi đây rõ ràng là một vụ va chạm ở tốc độ cực cao!” vị tỷ phú viết, ám chỉ phần mềm lái bán tự động cao cấp đang được thương mại hóa dưới cái tên Full Self-Driving (Supervised) - Tự lái hoàn toàn (Có giám sát) hiện nay.

Bất chấp những ngôn từ mang tính cường điệu từ tên gọi của thương hiệu, Tesla thực chất vẫn đưa ra lời cảnh báo rất rõ ràng trong sổ tay hướng dẫn sử dụng dòng Model 3 rằng: “Tính năng Full Self-Driving (Supervised) bắt buộc người lái phải tuyệt đối chú ý đến cung đường và luôn ở trạng thái sẵn sàng tiếp quản quyền kiểm soát vô lăng bất cứ lúc nào.”

Phó Chủ tịch phụ trách mảng Autopilot của Tesla, ông Ashok Elluswamy, cũng nhanh chóng tiếp lời Elon Musk trên mạng xã hội X để công bố dữ liệu kỹ thuật sơ bộ từ chiếc xe:

“Trong trường hợp này, tài xế đã dùng lệnh thủ công để can thiệp và áp đảo hệ thống tự lái bằng cách nhấn ga kịch sàn lên tới 100% ngay trong khu dân cư,” vị lãnh đạo Tesla vạch rõ. “Chiếc xe đã chạm tới tốc độ 73 dặm/giờ (khoảng 117 km/h) tại thời điểm xảy ra va chạm, và tài xế vẫn tiếp tục nhấn chặt chân ga ngay cả sau khi vụ tai nạn đã kết thúc.”

Hiện tại, cả lời khai của tài xế lẫn các tuyên bố từ phía ban điều hành Tesla vẫn đang nằm trong tiến trình điều tra của cơ quan chức năng và chưa được xác thực độc lập.

Đáng chú ý, tờ The Washington Post trước đó từng phản ánh việc Tesla có lịch sử không mấy đẹp đẽ trong việc làm thất lạc, từ chối cung cấp hoặc gây khó dễ cho các luật sư và các bên liên quan khi họ muốn tiếp cận kho dữ liệu điện tử toàn diện được tạo ra và lưu trữ bên trong các hộp đen của xe sau các vụ va chạm nghiêm trọng. Phía Tesla hiện giữ im lặng và không phản hồi các yêu cầu bình luận.

Kể từ năm 2016 - thời điểm các hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) bắt đầu trở thành một phần cấu kiện bắt buộc trên các dòng xe điện mới của hãng - cơ quan quản lý an toàn phương tiện liên bang Mỹ đã phải mở tổng cộng hơn 36 cuộc điều tra va chạm đặc biệt liên quan đến Tesla.

Gói tính năng tiêu chuẩn này trước đó vốn được tiếp thị tại Mỹ dưới cái tên Autopilot. Tuy nhiên, vào tháng 2 vừa qua, hãng xe của Elon Musk đã buộc phải khai tử cái tên này dưới áp lực pháp lý nặng nề từ Cơ quan Quản lý Phương tiện Giao thông California (DMV). Tòa án California phán quyết rằng Tesla đã có hành vi quảng cáo sai sự thật xung quanh hệ thống Autopilot, gây ra sự hiểu lầm nghiêm trọng cho người tiêu dùng về giới hạn thực tế của công nghệ.

Theo số liệu từ TeslaDeaths.com - một trang web độc lập chuyên theo dõi các vụ va chạm liên quan đến xe Tesla bằng cách tổng hợp báo cáo báo chí, hồ sơ cảnh sát và dữ liệu liên bang - đã có ít nhất 65 trường hợp tử vong phát sinh từ các vụ tai nạn mà các hệ thống mang thương hiệu Autopilot hoặc FSD của Tesla bị cáo buộc là một nhân tố cấu thành trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2025.

Cuộc điều tra đặc biệt mới nhất của NHTSA giáng một đòn mạnh vào nỗ lực của Elon Musk trong việc duy trì niềm tin của các cổ đông về việc biến Tesla trở thành thương hiệu thống trị phân khúc xe tự hành toàn cầu. Suốt nhiều năm qua, vị tỷ phú luôn hứa hẹn rằng công nghệ tự lái của hãng sẽ sớm đạt tới mức độ tinh vi và an toàn tuyệt đối, đủ điều kiện để triển khai các đại đội xe taxi robot (robotaxi) thương mại vận hành trên các tuyến đường công cộng tại Mỹ.

Theo: CNBC