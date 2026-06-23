Mỹ ban hành lệnh miễn trừ tạm thời đối với ngành dầu mỏ Iran

Ngày 22-6, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh miễn trừ tạm thời đối với ngành dầu mỏ Iran, có thời hạn 60 ngày, cho phép sản xuất, bán, vận chuyển và nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm hóa dầu của Iran sang Mỹ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà trung gian và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đưa ra những thông tin tích cực về cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ giữa Washington và Tehran, hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Theo kênh truyền hình Al Jazeera, lệnh miễn trừ này là một điều kiện nằm trong biên bản ghi nhớ (MoU) có hiệu lực 60 ngày, được Tehran và Washington ký kết vào ngày 17-6.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã diễn ra "hiệu quả" và nhiều điều khoản trong biên bản ghi nhớ đang được triển khai.

Một kỹ thuật viên tại mỏ dầu ở phía Tây Nam Tehran - Iran. Ảnh: AP

Giấy phép chung tạm thời của Bộ Tài chính Mỹ có hiệu lực đến hết ngày 21-8, áp dụng cho dầu thô, các sản phẩm hóa dầu hoặc các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran.

Quyết định này cho phép nhập khẩu dầu Iran vào Mỹ, nhưng không chấp nhận các giao dịch liên quan đến các quốc gia đang bị Mỹ trừng phạt như Triều Tiên, Cuba, hoặc các vùng lãnh thổ Ukraine đang bị Nga kiểm soát.

Phía các quan chức chính phủ Iran hiện chưa có phản hồi ngay lập tức về thông tin này.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 22-6 cho biết phái đoàn đàm phán chính đã rời Thụy Sĩ, nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi vẫn ở lại để tiếp tục dẫn dắt các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm giải quyết những bất đồng, bao gồm chương trình hạt nhân.

Giá dầu tiếp tục đà giảm gần đây sau tin tức về lệnh miễn trừ, trong đó giá dầu thô Brent đã giảm hơn 3,5%, xuống còn 77,7 USD/thùng.

Thông báo của ông Bessent được đưa ra khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bày tỏ sự lạc quan về các cuộc thảo luận giữa Tehran và Washington tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock của Thụy Sĩ.

"Chúng tôi đã đặt một nền tảng rất tốt cho một thỏa thuận cuối cùng thành công" - ông JD Vance phát biểu với các phóng viên trước khi rời Thụy Sĩ vào hôm 22-6.

Ông ví von: "Thỏa thuận cuối cùng giống như một ngôi nhà. Chúng tôi đã đặt xong nền móng. Dù chưa xây nhà, nhưng chúng tôi đã tạo dựng được một nền móng thành công để mang lại kết quả tốt đẹp cho người dân Mỹ".

Đồng thời, ông Vance cũng phớt lờ những màn đáp trả trên mạng xã hội vào ngày hôm trước giữa Tổng thống Donald Trump và nhà đàm phán hàng đầu của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ông Vance lưu ý: "Những lời đe dọa rời bỏ bàn đàm phán trên mạng xã hội đã không xảy ra. Có đe dọa, có than vãn, nhưng suy cho cùng thì các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn và chúng tôi đã đạt được tiến triển lớn".

NBC News đưa tin các cuộc đàm phán kết thúc bằng một tuyên bố chung mang tính tích cực từ hai nước trung gian Qatar và Pakistan.

Theo các nhà trung gian, Washington và Tehran đã đồng ý thiết lập các đường dây liên lạc mới nhằm bảo đảm eo biển Hormuz được mở cửa, đồng thời chấm dứt chiến sự tại Lebanon.