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EU cấm sử dụng hóa chất BPA trong bao bì thực phẩm

| | Tài chính quốc tế

Từ tháng 7/2026, Liên minh châu Âu chính thức cấm sử dụng hóa chất Bisphenol A (gọi tắt là BPA) trong bao bì và vật dụng tiếp xúc với thực phẩm

(Ảnh minh họa: Appan Plast)

(Ảnh minh họa: Appan Plast)

Việc EU cấm sử dụng hóa chất BPA trong bao bì thực phẩm đánh dấu một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước các nguy cơ từ hóa chất gây rối loạn nội tiết. Theo quy định mới của EU, việc kinh doanh các loại bao bì thực phẩm có chứa BPA hoặc các hợp chất bisphenol tương tự sẽ không còn được phép.

Lệnh cấm BPA trong bao bì thực phẩm không chỉ áp dụng đối với bao bì dùng một lần mà còn bao gồm nhiều sản phẩm sử dụng hàng ngày như chai nước tái sử dụng, hộp đựng thức ăn và dụng cụ nhà bếp.

EU cấm sử dụng hóa chất BPA trong bao bì thực phẩm- Ảnh 2.

Hầu hết các lon nước giải khát ở EU hiện nay không còn được lót bằng nhựa epoxy gốc BPA (Ảnh: IMAGO)

BPA là hóa chất công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa polycarbonate và nhựa epoxy. Chất này thường xuất hiện trong lớp phủ bên trong lon thực phẩm, đồ uống, hộp đựng thực phẩm, chai nước bằng nhựa, màng bọc, mực in và chất kết dính... Theo các chuyên gia, BPA có thể thôi nhiễm từ bao bì vào thực phẩm và đồ uống trong quá trình sử dụng.

Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) đánh giá BPA có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Các nghiên cứu cho thấy hóa chất này có khả năng làm rối loạn hoạt động của hệ miễn dịch, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và một số bệnh tự miễn. BPA cũng được cho là có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và một số dạng ung thư.

EU cấm sử dụng hóa chất BPA trong bao bì thực phẩm- Ảnh 3.

Việc cấm sử dụng hóa chất BPA trong bao bì thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước các nguy cơ từ hóa chất gây rối loạn nội tiết (Ảnh: EEA/DW)

Đáng lo ngại hơn, BPA là chất có khả năng gây rối loạn nội tiết, bắt chước hoạt động của hormone estrogen trong cơ thể. Vì vậy, việc phơi nhiễm BPA kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở cả nam và nữ, đồng thời tác động đến quá trình dậy thì và phát triển của trẻ em và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường.

Các khảo sát cho thấy hơn 90% người trưởng thành được khảo sát tại châu Âu có dấu vết BPA trong nước tiểu

Lệnh cấm sẽ có một số giai đoạn chuyển tiếp, cho phép một số loại đồ hộp được sử dụng đến năm 2028. Các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng nên ưu tiên sử dụng vật dụng bằng thủy tinh, gỗ hoặc thép không gỉ để giảm nguy cơ tiếp xúc với hóa chất này.

Theo Quỳnh Chi

VTV

Từ Khóa:
nhựa BPA

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