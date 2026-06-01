Tài xế xe buýt bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim vẫn cố gắng 2 lần đạp phanh cứu 12 hành khách trước khi qua đời

Tối 15/6, tài xế Chu Du, 43 tuổi, lái xe buýt di chuyển qua thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang thì phát bệnh đột ngột. Camera giám sát trên xe ghi lại nỗ lực kiểm soát tình hình kéo dài 2 phút 20 giây của anh khiến cộng đồng mạng Trung Quốc "dậy sóng" bởi sự nỗ lực và trách nhiệm của người tài xế.

Theo đó, lúc 18h33, cơn nhồi máu cơ tim khiến Chu Du ngã gục về phía trước. Trong vòng 16 giây, cơ thể anh 4 lần gục xuống rồi lại gượng thẳng dậy. Anh đạp chân phanh, đưa chiếc xe dừng lại tại ngã tư và giữ khoảng cách với phương tiện phía trước. Cơ thể tài xế sau đó ngả ra ghế lái. Khoảng 43 giây sau, anh tiếp tục rướn người, đạp mạnh chân phanh thêm một lần để kích hoạt hệ thống khóa phanh toàn bộ xe. Tài xế gục xuống, nhưng bàn chân phải vẫn đè chặt lên phanh cho đến khi anh hoàn toàn mất ý thức.

Tài xế bị đột quỵ khi đang tái xe buýt

Trên xe lúc này có 12 hành khách, chủ yếu là giảng viên và sinh viên Đại học Hải dương Chiết Giang. Người đầu tiên phát hiện sự bất thường là anh Trịnh Thắng Hùng, giảng viên Trường Đại học Hải Dương Chiết Giang, khi đang ngồi ở hàng ghế cuối.

Anh nhanh chóng tiến lên kiểm tra, phát hiện tài xế bất động nên lập tức gọi cấp cứu. Một sinh viên trên xe cũng gọi cảnh sát hỗ trợ.

Lực lượng chức năng và nhân viên y tế nhanh chóng có mặt. Anh Chu được đưa đi cấp cứu, nhưng đến 23h17 cùng ngày, anh không qua khỏi. Bác sĩ xác định nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim do hội chứng mạch vành cấp. Anh ra đi ở tuổi 43.

Sau khi xem lại camera, ông Trương Diệp, Trưởng phòng An toàn sản xuất của công ty, xúc động nói: “Nếu sau lần thứ hai mất ý thức, chân anh ấy buông khỏi phanh, trong trường hợp mặt đường không bằng phẳng, chiếc xe có thể tiếp tục trôi đi. Nhưng anh ấy đã không để điều đó xảy ra”.

Theo công ty, các xe buýt hiện nay đều được trang bị hệ thống phanh đỗ tự động. Khi xe dừng lại, tài xế chỉ cần đạp mạnh phanh, hệ thống sẽ khóa toàn bộ phương tiện. Trong khoảnh khắc ý thức đã mơ hồ, anh Chu vẫn thực hiện chính xác động tác này như một phản xạ được hình thành qua nhiều năm làm nghề.

Camera hành trình trên xe buýt ghi lại cảnh tài xế Zhou Yu cố dừng xe vào lề đường, trước khi mất ý thức vào chiều tối 15/6. Ảnh: Sohu

Tài xế Chu có 22 năm cầm lái với 340.000 km hành trình. Gia nhập công ty từ năm 2019, anh duy trì hồ sơ không tai nạn, không vi phạm và có 7 năm liên tiếp đạt danh hiệu tài xế an toàn.

Đồng nghiệp cho biết, anh luôn nghiêm túc trong công việc, thường xuyên tham gia các buổi huấn luyện xử lý tình huống khẩn cấp như nổ lốp, mất phanh, hành khách gặp sự cố sức khỏe… Những kỹ năng ấy đã trở thành phản xạ tự nhiên.

Trước ngày xảy ra sự việc, anh vẫn đi khám sức khỏe định kỳ. Ngoài chỉ số đường huyết hơi cao, anh không phát hiện bất thường nào.

Anh Chu quê ở Chu Sơn, là trụ cột trong gia đình. Mẹ anh đã gần 70 tuổi, con trai vẫn đang học tiểu học, vợ anh là nhân viên một doanh nghiệp bình thường. Sau khi anh qua đời, công ty đã cử người đến bệnh viện, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Theo Sina, Sohu