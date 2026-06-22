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Hé lộ "hóa đơn" khổng lồ sau cuộc chiến Mỹ - Iran

| | Tài chính quốc tế

Sau 108 ngày giao tranh, Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ ngừng bắn, mở ra cơ hội đàm phán nhưng cũng để lại những tổn thất nặng nề về người và kinh tế.

Theo đài RT, sau hơn ba tháng căng thẳng quân sự liên tục, cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran được cho là đang đi đến hồi kết khi hai bên xác nhận bản ghi nhớ mới đã chính thức có hiệu lực.

Thỏa thuận này mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện hơn cho các bất đồng giữa Washington và Tehran.

Theo các số liệu được tổng hợp bởi tổ chức độc lập Iran War Cost Tracker, cuộc chiến kéo dài 108 ngày đã khiến người đóng thuế Mỹ phải gánh khoản chi ước tính hơn 113 tỉ USD.

Chiến dịch quân sự bắt đầu từ ngày 28-2, với chi phí tăng nhanh khi các hoạt động tác chiến được duy trì liên tục.

Chiến sự Mỹ - Iran khép lại, để lại hóa đơn khổng lồ - Ảnh 1.

MQ-9A Reaper – dòng UAV quân sự có giá khoảng 30 triệu USD/chiếc của Mỹ. Ảnh: Wikimediacommons

Giới phân tích nhận định con số trên có thể còn cao hơn nhiều do chưa tính đầy đủ các khoản như chi phí triển khai lực lượng trước chiến sự, thay thế vũ khí, lãi vay và các chương trình quân sự mật.

Về thiệt hại quân sự, Mỹ được cho là đã mất hoặc hư hại ít nhất 42 máy bay và khí tài, với tổng giá trị từ 2,3 đến 2,8 tỉ USD.

Trong số này có nhiều máy bay không người lái MQ-9 Reaper, tiêm kích F-15E Strike Eagle, một chiếc F-35A, máy bay cường kích A-10, 7 máy bay tiếp dầu KC-135 và một trực thăng tấn công AH-64 Apache.

Một vụ rơi máy bay tiếp dầu KC-135 trên không phận miền Tây Iraq khiến 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Các thống kê công khai cho thấy tổng số binh sĩ Mỹ tử trận dao động từ 13 đến 15 người, trong khi hơn 500 quân nhân khác bị thương.

Tổng cộng hơn 7.000 người tại khu vực được cho là đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Phía Iran thông báo hơn 3.400 công dân nước này tử vong và trên 26.000 người bị thương.

Tại Lebanon, các đợt không kích của Israel cũng khiến hơn 3.500 người thiệt mạng sau khi chiến sự lan rộng sang quốc gia này.

Một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất xảy ra ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, khi một cuộc không kích đánh trúng trường tiểu học Shajareh Tayyebeh ở TP Minab, miền Nam Iran. Các tổ chức nhân quyền và truyền thông Iran cho biết có tới 155 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em.

Sự gián đoạn tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới - cũng gây ra những tác động đáng kể đối với nền kinh tế toàn cầu.

Giá dầu Brent từng tăng vọt từ 75 USD lên 130 USD/thùng, trong khi giá xăng trung bình tại Mỹ leo lên mức 4,11 USD/gallon, cao hơn đáng kể so với trước chiến sự.

Theo nội dung bản ghi nhớ vừa được ký kết, Iran dự kiến mở lại các tuyến hàng hải và chấp nhận một số cam kết liên quan chương trình hạt nhân dưới sự giám sát quốc tế. Đổi lại, Mỹ sẽ xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt và đưa ra các ưu đãi kinh tế.

Dù vậy, triển vọng hòa bình vẫn được đánh giá là mong manh. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Washington có thể nối lại các cuộc tấn công nếu Tehran không tuân thủ các cam kết, trong khi nhiều ý kiến cho rằng Mỹ không đạt được mục tiêu đề ra.

Mỹ - Iran đàm phán trong căng thẳng

PV

Người Lao động

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