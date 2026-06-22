Lần đầu tiên sau 25 năm, Samsung bị soán ngôi công ty giá trị nhất Hàn Quốc

Thứ Hai (22/6), SK Hynix đã vượt qua Samsung Electronics để trở thành công ty có vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên Samsung bị đánh bật khỏi vị trí số 1 sau hơn 25 năm.

Vốn hóa thị trường của SK Hynix đạt 2.080 nghìn tỷ won (1,4 nghìn tỷ USD), vượt Samsung với 2.066 nghìn tỷ won. Giá cổ phiếu SK Hynix tăng 5,6% và đóng cửa ở mức kỷ lục 2,92 triệu won/cp, trong khi giá cổ phiếu Samsung giảm 0,1% xuống còn 353.500 won/cp. Chỉ số KOSPI đạt mức kỷ lục mới, tăng 0,7% lên hơn 9.114 điểm.

Đây là lần đầu tiên Samsung mất vị trí dẫn đầu KOSPI kể từ tháng 11/2000, thời điểm hãng vượt qua SK Telecom, công ty khi đó đang dẫn đầu thị trường.

Samsung khẳng định vẫn giữ vị trí số 1 nếu tính cả giá trị cổ phiếu ưu đãi. Tính đến 14h00 giờ Seoul, giá trị cổ phiếu ưu đãi của Samsung đạt 183,3 nghìn tỷ won.

Samsung cho biết trong một tuyên bố: "Vốn hóa thị trường của một công ty thể hiện tổng giá trị của tất cả các cổ phiếu, bao gồm cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi".

Tuy nhiên, Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX), đơn vị điều hành sàn giao dịch, chỉ cung cấp dữ liệu xếp hạng vốn hóa thị trường theo cổ phiếu phổ thông.

Việc SK Hynix niêm yết chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) tại New York đang tạo ra một "chu kỳ tích cực" cho công ty, theo nhận định của một nhà phân tích.

"Sau đợt niêm yết ADR ban đầu, chúng tôi dự kiến tỷ lệ ADR sẽ tiếp tục tăng lên trên 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Do đó, lượng cổ phiếu lưu hành tự do trong nước sẽ tiếp tục giảm, trong khi ADR, do khả năng chuyển đổi hạn chế, sẽ có giá cao hơn", Daniel Kim, nhà phân tích cấp cao tại Macquarie, cho biết trong một báo cáo gần đây.

Cổ phiếu của SK Hynix đã tăng hơn 4 lần trong năm nay nhờ nhu cầu tăng vọt đối với các chip bộ nhớ băng thông cao tiên tiến (HBM) của công ty. Khách hàng của công ty bao gồm cả nhà sản xuất chip Nvidia (Mỹ).

Giá cổ phiếu của Samsung đã tăng gần gấp 3 trong năm nay nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Jeong Eun-bo, chủ tịch kiêm CEO của Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, dự đoán cổ phiếu của SK Hynix và Samsung có thể tăng giá hơn nữa vì định giá của chúng vẫn thấp hơn so với các công ty cùng ngành.

"Nếu tính toán tỷ lệ P/E của Samsung Electronics hoặc SK Hynix dựa trên lợi nhuận dự kiến của họ trong năm nay, con số chỉ vào khoảng 7 hoặc 8", Jeong nói tại một cuộc họp báo ở Seoul cùng ngày.

SK Hynix đã giữ vị trí thứ 2 về vốn hóa thị trường Hàn Quốc trong 2 năm rưỡi kể từ khi vượt LG Energy Solution vào tháng 12/2023.