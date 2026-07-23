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Châu Âu đón kỷ lục buồn chưa từng có trong 15 năm

| | Tài chính quốc tế

Châu Âu đứng trước nguy cơ thiếu hụt trầm trọng nguồn cung khí đốt.

Châu Âu nhiều khả năng không thể lấp đầy các kho dự trữ khí đốt lên mức 80% trước mùa đông, làm dấy lên lo ngại khu vực này sẽ bước vào mùa sưởi ấm với dự trữ nguồn cung thấp nhất trong nhiều năm.

Reuters đưa tin, nhận định trên được Anders Opedal, CEO Equinor, đưa ra hôm 22/7. Equinor là tập đoàn năng lượng lớn của Na Uy, quốc gia hiện cung cấp khoảng một phần ba lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu. Vì vậy, các đánh giá của doanh nghiệp này được xem là có trọng lượng lớn đối với triển vọng nguồn cung mùa đông của khu vực.

Theo dữ liệu từ Equinor và Gas Infrastructure Europe, các kho khí đốt của châu Âu hiện mới đầy khoảng 54%. Đây là mức thấp thứ 2 trong 15 năm nếu tính cùng thời điểm trong năm, đồng thời thấp hơn đáng kể so với trung bình 5 năm.

Trước đó, Cơ quan Hợp tác các nhà điều tiết năng lượng châu Âu (ACER) cho biết tồn kho khí đốt của EU chỉ ở mức 28% khi mùa bơm khí mùa hè bắt đầu, thấp hơn giai đoạn đầu của ba mùa hè trước.

Nguyên nhân chính là mùa đông lạnh hơn đã khiến lượng khí dự trữ bị rút xuống mạnh. Trong khi đó, châu Âu đang bước vào những tháng cuối của mùa bơm khí với lượng hàng LNG ít hơn kỳ vọng. Điều này làm gia tăng sức ép lên các công ty năng lượng vốn cần mua thêm nguồn cung để chuẩn bị cho mùa sưởi ấm.

Cạnh tranh LNG toàn cầu đang nóng lên, đặc biệt tại châu Á. Sau khi chiến sự Mỹ - Iran làm gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, các khách mua châu Á tăng mua hàng giao ngay để thay thế nguồn cung thiếu hụt. Điều này khiến châu Âu phải cạnh tranh với mức giá cao hơn nếu muốn hút hàng về các cảng LNG của mình.

Theo Equinor, LNG hiện chiếm khoảng 30% lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu. Tỷ trọng này giúp khu vực linh hoạt hơn sau khi giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga, nhưng cũng khiến chiến dịch lấp đầy kho dự trữ dễ bị tác động bởi biến động trên thị trường toàn cầu.

Tại châu Á, nhu cầu LNG đang tăng rõ rệt. Giá điện bán buôn tại Nhật Bản đã lên mức cao nhất trong ba năm rưỡi. Pakistan phải trả mức giá kỷ lục cho các lô LNG giao ngay, còn Ấn Độ đẩy nhanh ký hợp đồng LNG dài hạn. Các nước này đều muốn đảm bảo nguồn cung trong bối cảnh hàng hóa từ vùng Vịnh bị xáo trộn.

Dữ liệu của Kpler cho thấy nhập khẩu LNG của châu Á trong tháng 7 có thể lên mức cao nhất 6 tháng, dẫn đầu bởi sự phục hồi mạnh của nhu cầu Trung Quốc. Ngược lại, nhập khẩu LNG của châu Âu được dự báo giảm xuống thấp nhất kể từ tháng 9/2024.

Một xu hướng đáng chú ý là các lô LNG từ Mỹ, thường được dùng để bổ sung kho dự trữ châu Âu trong mùa hè, đang ngày càng chuyển hướng sang châu Á. Lý do là người mua tại đây chấp nhận trả giá cao hơn.

Theo Reuters﻿

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Vu Lam

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