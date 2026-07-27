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Phát hiện chồng ngoại tình, vợ gửi hẳn thuốc điều trị HIV của chồng cho tiểu tam

| | Tài chính quốc tế

Vụ việc được một luật sư Thái Lan chia sẻ và đang gây xôn xao dư luận nước này.

Một người vợ ở Thái Lan đang tham vấn luật sư về việc khởi kiện người chồng thiếu chung thủy, sau khi cô này gửi thuốc điều trị HIV cho nhân tình của chồng và qua đó tiết lộ bí mật về tình trạng sức khỏe của anh ta.

Vụ kiện ngoại tình này đã thu hút sự chú ý của dư luận sau khi luật sư Anusorn "Phat" Asurapong chia sẻ chi tiết vụ việc trên trang Facebook cá nhân vào ngày 20 tháng 7 vừa qua.

Trong bài đăng, luật sư đã công bố hình ảnh loại thuốc dùng để điều trị HIV và cho biết thân chủ của mình đã gửi thuốc cho nhân tình của chồng thay vì ngay lập tức đưa vụ việc ra tòa.

Chồng ngọai tình, vợ gửi thuốc HIV của chồng cho tiểu tam - Ảnh 1.

Người vợ gửi thuốc điều trị HIV của chồng cho nhân tình của anh ta. (Nguồn ảnh: Facebook Luật sư Anusorn "Phat" Asurapong)

Theo lời luật sư, người vợ cho biết cô đã chất vấn chồng về việc liệu anh có sử dụng bao cao su trong mối quan hệ ngoài luồng hay không. Người chồng được cho là đã nói với vợ rằng người phụ nữ kia không muốn anh sử dụng biện pháp bảo vệ này.

Luật sư cũng cho biết thêm rằng người vợ tin rằng chồng mình đã giấu giếm thông tin quan trọng về tình trạng sức khỏe của bản thân đối với người phụ nữ kia. Những cáo buộc này hiện chưa được xác minh độc lập hay kiểm chứng tại tòa án.

Chồng ngọai tình, vợ gửi thuốc HIV của chồng cho tiểu tam - Ảnh 2.

Luật sư Anusorn "Phat" Asurapong tại Thái Lan. Nguồn ảnh: Facebook Luật sư Anusorn "Phat" Asurapong)

Theo lời ông Anusorn, người phụ nữ bị cáo buộc là nhân tình năm nay 20 tuổi. Ông cho biết chưa rõ liệu cô này có biết về thông tin mà người vợ tuyên bố đã tiết lộ hay không. Vị luật sư cũng cho biết thân chủ của ông dự định sẽ chính thức làm thủ tục ly hôn vào ngày 4 tháng 8 tới.

Danh tính của những người liên quan không được công khai nhằm bảo vệ quyền riêng tư của họ.

Các bài đăng trên Facebook đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Thái Lan. Trong khi một số người dùng đặt nghi vấn về tính xác thực của tài khoản này, những người khác lại tin rằng vị luật sư kia sẽ không mạo hiểm danh tiếng nghề nghiệp của mình để dựng chuyện.

Một số người dùng mạng xã hội cũng chỉ trích luật sư Anusorn, cáo buộc anh coi thường những người sống chung với HIV.

Vị luật sư đã bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định rằng sự chỉ trích của ông nhắm vào sự thiếu trung thực trong các mối quan hệ chứ không phải nhắm vào những người nhiễm virus. Anh cũng muốn vụ việc này đóng vai trò như một lời cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra do hành vi ngoại tình.

Theo luật pháp Thái Lan, hành vi cố ý lây truyền bệnh truyền nhiễm cho người khác có thể cấu thành tội phạm gây tổn hại về thể chất hoặc tinh thần, được quy định tại Điều 295 của Bộ luật Hình sự Thái Lan.

Các hình phạt có thể khác nhau tùy thuộc vào tình tiết và hậu quả của vụ việc, bao gồm cả trường hợp gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Theo Gia Linh

Đời sống Pháp luật

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