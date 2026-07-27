Cuộc cách mạng trong ngành bảo hiểm: Vướng bê bối lạm dụng 520 tỷ đồng, Prudential Nhật Bản vội bỏ chế độ trả lương theo hoa hồng

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential vừa quyết định xóa bỏ chế độ lương phụ thuộc quá nhiều vào hoa hồng, sau khi hệ thống trả lương theo hiệu suất bị cho là nguyên nhân kích động các hành vi vi phạm chuẩn mực.

Theo các nguồn tin, dưới cơ chế mới, nhân viên kinh doanh sẽ nhận mức lương khoảng 300.000 yên/tháng (khoảng 50 triệu đồng).

Trước đó, vào tháng 1, chi nhánh tại Nhật Bản của tập đoàn bảo hiểm khổng lồ Prudential Financial (Mỹ) tuyên bố hơn 100 nhân viên và cựu nhân viên đã chiếm đoạt bất hợp pháp tổng cộng khoảng 3,1 tỷ yên (khoảng 18 triệu USD) từ khách hàng. Công ty hiện đã tạm ngưng hoạt động bán các hợp đồng mới cho đến đầu tháng 11 nhằm phục vụ hoạt động điều tra và đưa ra các biện pháp ngăn chặn tái phạm.

“Chúng tôi không coi đây chỉ là sai phạm cá nhân của một vài nhân viên. Thay vào đó, chúng tôi nhìn nhận đây là một thách thức mang tính hệ thống về việc phải cấu trúc lại tổ chức ra sao để đảm bảo những hành vi sai trái tương tự không bao giờ tái diễn,” ông Hiromitsu Tokumaru, CEO của Prudential Life, phát biểu trong cuộc họp báo.﻿

Lãnh đạo Prudential khi đó thừa nhận rằng ngoài các biện pháp phòng ngừa, công ty cần một cuộc “đại phẫu” về mô hình kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Tâm điểm của vấn đề nằm ở hệ thống thù lao dựa hoàn toàn vào hoa hồng đối với một số vị trí bán hàng - một cơ chế vô hình trung tạo ra động lực thúc đẩy các hành vi phi đạo đức.﻿

CEO Tokumaru thẳng thắn chia sẻ: “Việc quá chú trọng vào việc ký kết hợp đồng mới đã tạo ra áp lực ưu tiên kết quả ngắn hạn, hình thành một cấu trúc kinh doanh nơi mà dịch vụ khách hàng dài hạn và tính tuân thủ (compliance) không được coi trọng đúng mức”.

Được biết theo cơ chế đãi ngộ hiện tại, ngay khi kết thúc giai đoạn đào tạo sau tuyển dụng, nhân viên sẽ chuyển sang hệ thống trả lương gắn chặt với doanh số bán hàng.

Hiện tại, nếu không mang về được hợp đồng mới, thu nhập của nhân viên có thể sụt giảm xuống chỉ còn 200.000 yên - mức xấp xỉ lương tối thiểu tại Nhật Bản. Một số đại lý có doanh số yếu kém, lại chịu áp lực tài chính gánh nặng gia đình, được cho là đã tìm đến các hành vi gian lận khách hàng và nhiều sai phạm khác.

Doanh nghiệp cũng cho biết đang thay đổi chính sách chi trả hoa hồng cao cho việc ký mới hợp đồng. Nội bộ Prudential cho rằng cơ chế cũ vô tình khiến nhân viên chỉ tập trung chạy theo doanh số ngắn hạn, dần rời xa định hướng bán hàng lấy khách hàng làm trung tâm.

Song song với đó, chi nhánh Nhật Bản cũng đang tiến hành tái cấu trúc bộ máy quản lý. Công ty dự định cắt giảm số lượng giám đốc điều hành (hiện có hơn 30 người) nhằm làm rõ trách nhiệm và vai trò của từng cá nhân, đảm bảo công tác quản lý thực địa đạt hiệu quả thực chất.

Ngoài ra, Prudential cũng đẩy mạnh cải tổ tổ chức, bao gồm việc thành lập một bộ phận chuyên trách về dịch vụ chăm sóc khách hàng, từng bước thoát khỏi mô hình phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng bán hàng ở tuyến đầu.