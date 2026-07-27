Dow Jones có lúc tăng 600 điểm, đà tăng đang giảm nhiệt

Chỉ số S&P 500 biến động trong phiên giao dịch đầu tuần khi nhóm cổ phiếu chip đồng loạt giảm điểm, bất chấp lệnh tạm ngừng giao tranh giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần qua.

S&P 500 giảm nhẹ 0,2%, trong khi Nasdaq Composite hạ 0,5%. Trái lại, chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 300 điểm, tương đương 0,5%. Trước đó, vào đầu phiên giao dịch, Dow Jones có lúc tăng 600 điểm.

Cổ phiếu ngành bán dẫn giảm diện rộng. Quỹ VanEck Semiconductor ETF (SMH) giảm 3,7%, nối dài đà giảm từ phiên thứ Sáu. AMD và Teradyne dẫn đầu đà sụt giảm khi đều mất hơn 7%. Micron Technology cũng bốc hơi hơn 6%.

Dù vậy, căng thẳng hạ nhiệt tại Trung Đông đã kéo giá hợp đồng tương lai dầu thô Brent giao tháng 9 (mức chuẩn quốc tế) giảm 6,8% xuống khoảng 90,25 USD/thùng. Giá hợp đồng tương lai dầu thô WTI (Mỹ) giảm 6,1% xuống 83,83 USD/thùng.

Căng thẳng ở khu vực khác lại gia tăng sau khi Ukraine tấn công một tàu thương mại của Iran trên biển Caspian, khiến Tehran cáo buộc Kyiv thực hiện một “hành vi thù địch và tội ác”.

Tuần này hứa hẹn sẽ đầy thách thức đối với các chỉ số chính. Loạt báo cáo kết quả kinh doanh quý từ Amazon, Apple, Meta Platforms và Microsoft sẽ xoa dịu hoặc làm trầm trọng thêm mối lo ngại của nhà đầu tư về chi tiêu ồ ạt cho trí tuệ nhân tạo (AI), sau kết quả thất vọng của Alphabet vào tuần trước. Các kết quả này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty bán dẫn — những đối tượng thụ hưởng chính từ làn sóng chi tiêu AI.

“Rủi ro lớn nhất là việc tiếp tục duy trì mức chi tiêu này,” Ken Mahoney, CEO của Mahoney Asset Management, nhận định. “Và vấn đề là, nếu họ lắng nghe cổ đông mà cắt giảm một chút chi tiêu hoặc làm chậm tốc độ tăng trưởng chi tiêu, phần còn lại của thị trường lại không thích điều đó.”

“Vì vậy, có một yếu tố giống như trò bập bênh ở đây,” ông nói.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa ra quyết định lãi suất mới nhất vào thứ Tư. Quan điểm chung cho rằng ngân hàng trung ương này sẽ nâng lãi suất vào tháng 9, nhưng thị trường cũng đang phản ánh khả năng đáng kể rằng Fed có thể nâng lãi suất tham chiếu thêm 0,25 điểm phần trăm ngay trong tuần này, theo công cụ CME FedWatch.

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua một tuần giảm điểm nữa khi sự sụt giảm của cổ phiếu chip cùng sự bất ổn từ cuộc xung đột với Iran đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư. Trong phiên thứ Sáu tuần trước, S&P 500 và Nasdaq đã lần lượt giảm 0,6% và 2,1%, ghi nhận tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp. Dow Jones giảm 0,4%, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Tham khảo: CNBC﻿