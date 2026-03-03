Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ giữa lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài: Dow Jones mất hơn 1.200 điểm, Nasdaq và S&P 500 giảm hơn 2%

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên ngày 3/3, xóa sạch đà phục hồi của ngày trước đó khi giá dầu tăng vọt trở lại và nhà đầu tư lo ngại xung đột giữa Mỹ–Israel và Iran có thể kéo dài hơn dự kiến.

Tính đến 22:20 ngày 3/3 (giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 1.217 điểm, tương đương 2,1%. S&P 500 giảm 165 điểm, tương đương 2,38%, trong khi Nasdaq Composite giảm 573 điểm, tương đương 2,53%.

Giá dầu Brent vượt 84 USD/thùng, tăng 8% sau khi đã tăng 6% trong phiên trước. Dầu WTI của Mỹ cũng tăng 8% lên trên 77 USD/thùng.

Theo Reuters, chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố eo biển Hormuz — tuyến vận chuyển dầu thô quan trọng nhất thế giới — đã bị đóng, đồng thời đe dọa tấn công các tàu cố gắng đi qua đây.

Một loạt diễn biến mới cho thấy tình hình ngày càng căng thẳng. Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh (Saudi Arabia) bị máy bay không người lái tấn công. Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh sơ tán nhân sự khỏi Bahrain, Iraq và Jordan.

Hezbollah, lực lượng được Tehran hậu thuẫn, tấn công Tel Aviv bằng tên lửa và UAV.

Giới phân tích lo ngại các quốc gia vùng Vịnh như UAE khó có thể duy trì lâu dài khả năng phòng thủ trước các đợt tấn công liên tiếp. Tổng thống Donald Trump cảnh báo xung đột có thể kéo dài hơn 4 tuần.

Đà tăng của giá dầu khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên do lo ngại lạm phát có thể bùng phát trở lại, trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Trong phiên 2/3, thị trường phục hồi mạnh khi nhà đầu tư “bắt đáy” theo kịch bản quen thuộc rằng các xung đột địa chính trị thường sớm được kiểm soát và ít tác động dài hạn đến kinh tế.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Adam Crisafulli của Vital Knowledge, tâm lý thị trường đã xấu đi qua đêm do lo ngại Iran có thể tiến hành chiến dịch trả đũa kéo dài, nhắm vào hạ tầng năng lượng và kinh tế trong khu vực.

Ông cho rằng dù Mỹ và Israel chiếm ưu thế quân sự, họ khó có thể đánh chặn toàn bộ tên lửa và UAV giá rẻ của Iran, đặc biệt khi kho tên lửa phòng thủ đang cạn dần.

Một yếu tố đáng lo khác là giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu tăng vọt sau khi Iran làm gián đoạn sản xuất LNG của Qatar. Hợp đồng tương lai khí đốt châu Âu tăng hơn 70% chỉ trong 2 ngày.

Cổ phiếu công nghệ — nhóm dẫn đầu đà phục hồi phiên trước — quay đầu giảm. Nvidia và Broadcom đều giảm khoảng 2%.

Phần lớn cổ phiếu trong S&P 500 chìm trong sắc đỏ, ngoại trừ nhóm năng lượng hưởng lợi từ giá dầu tăng.

Ngay cả vàng cũng giảm sau khi tăng mạnh hôm trước. Chỉ số biến động CBOE Volatility Index (VIX) tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11, phản ánh tâm lý lo ngại gia tăng trên Phố Wall.