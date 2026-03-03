Campuchia đặt mục tiêu phát triển lĩnh vực “huyết mạch” tạo ra 4.500 việc làm, thu về gần 600 triệu USD

Tiếp viên hàng không hãng Air Cambodia. Ảnh: Air Cambodia

Mới đây, Cục Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA) công bố, trong năm 2025, tổng thu ngân sách của quốc gia này từ lĩnh vực hàng không đạt 51,26 triệu USD, hoàn thành 101,32% mục tiêu đề ra.

Theo SSCA, trong năm 2025, Campuchia đón 6,99 triệu lượt hành khách hàng không, tương ứng tăng 12% so với năm 2024. Trong khi đó, sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 93.889 tấn, tăng 21% so với năm trước đó.

Trên thực tế, ngành hàng không ở Campuchia đã tạo ra doanh thu kinh doanh trực tiếp gần 600 triệu USD, đồng thời cung cấp 4.471 việc làm trực tiếp, bao gồm 1.880 chuyên gia kỹ thuật hàng không và 135 phi công.

Hàng không là huyết mạch thúc đẩy nhiều lĩnh vực ở Campuchia

Trước đó, theo tờ Phnom Penh Post, ông Mao Havannall, Bộ trưởng phụ trách SSCA, nhấn mạnh rằng, ngành hàng không dân dụng của Campuchia hiện tại vẫn đang được hưởng lợi lớn từ việc thực thi chính sách "bầu trời mở" từ năm 1999.

Theo Bộ trưởng phụ trách SSCA, hàng không đảm nhận vai trò vận tải, đồng thời còn là huyết mạch thúc đẩy du lịch, thương mại, thu hút đầu tư và tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế.

Trên thực tế, Campuchia đang đàm phán hiệp định dịch vụ hàng không song phương với 6 quốc gia, bao gồm: Anh, Saudi Arabia, Mỹ, Pakistan, Bangladesh và Argentina. Các thỏa thuận này dự kiến sẽ sớm được ký kết chính thức trong thời gian tới.

Sân bay Quốc tế Techo của Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Bộ trưởng Mao Havannall cho biết: "Được thúc đẩy bởi nhu cầu thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa, ngành hàng không dân dụng của Campuchia đặt mục tiêu năm 2026 sẽ đón 8 triệu lượt hành khách, vận chuyển 112.000 tấn hàng hóa, và thực hiện hơn 72.000 lượt chuyến bay”.

Trước đó, trong năm 2025, SSCA đã phê duyệt và đưa vào khai thác loạt đường bay mới từ các hãng hàng không quốc tế lớn, bao gồm Turkish Airlines: Chặng Istanbul – Phnom Penh; Etihad Airways: Chặng Abu Dhabi – Phnom Penh; hãng Emirates: Chặng Dubai – Siem Reap; hãng Firefly: Chặng Kuala Lumpur (Malaysia) – Siem Reap và hãng IndiGo: Chặng Kolkata (Ấn Độ) – Siem Reap.

Trên thực tế, mạng lưới bay của Campuchia hiện đang được khai thác bởi 36 hãng hàng không (bao gồm 4 hãng nội địa và 32 hãng quốc tế), giúp kết nối trực tiếp đến 18 quốc gia và 46 thành phố trên thế giới.

Air Cambodia đặt mua 20 máy bay Boeing

Đại diện của Air Cambodia và Boeing ký thỏa thuận mua máy bay. Ảnh: Khmer Times

Đáng chú ý, theo tờ Khmer Times, vào ngày 4/2, trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không Singapore, Hãng hàng không quốc gia Campuchia (Air Cambodia) đã ký thỏa thuận với Tập đoàn Boeing về việc mua 20 máy bay Boeing 737-8 (737 MAX) tiết kiệm nhiên liệu.

Theo Air Cambodia, thỏa thuận mua máy bay Boeing lần đầu này thể hiện một bước chuyển đổi chiến lược đối với hãng trong tiến trình mở rộng mạng lưới và hiện đại hóa đội bay.

Giám đốc điều hành Air Cambodia Zhan David nhấn mạnh rằng, khoản đầu tư này không chỉ là bổ sung máy bay mà còn là sự kết nối Campuchia với thế giới. Hơn nữa, máy bay 737-8 mang đến cho Air Cambodia sự kết hợp lý tưởng giữa tầm bay, sức chứa và hiệu quả nhiên liệu nhằm hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của hãng.

Boeing 737-8 nổi tiếng là máy bay có khả năng tiết kiệm nhiên liệu được cải thiện và tầm bay xa hơn, cho phép các hãng hàng không khai thác các tuyến bay quốc tế tầm trung, cũng như giảm chi phí vận hành và lượng khí thải.

Theo SSCA, việc đưa vào sử dụng máy bay Boeing sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố ngành hàng không Campuchia, từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy du lịch một cách bền vững. Đồng thời, loại máy bay mới này phù hợp với cơ sở hạ tầng sân bay đang mở rộng của Campuchia và đáp ứng nhu cầu khách quốc tế ngày càng tăng.

Bài tham khảo nguồn: Phnom Penh Post, Khmer Times