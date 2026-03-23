Ông Trump tuyên bố hoãn tấn công cơ sở năng lượng Iran, Dow Jones tăng dựng đứng, giá dầu tụt mạnh

23-03-2026 - 20:52 PM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tiến triển tích cực trong đàm phán với Iran. Ông cho biết Mỹ sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Dow Jones tăng 829 điểm, tương đương 1,8%. S&P 500 tăng 1,4%. Nasdaq-100 tăng 1,6%.

Trước phiên, Dow Jones tương lai tăng 1.100 điểm, tương đương 2,6%. S&P 500 tương lai tăng 2,7%. Nasdaq-100 tương lai cũng tăng 2,7%.

Giá dầu giảm mạnh sau tuyên bố của ông Trump. Dầu thô WTI giảm hơn 9%, xuống dưới 90 USD/thùng. Dầu Brent giảm hơn 13%, xuống dưới 97 USD/thùng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc hội đàm “tốt đẹp và hiệu quả” trong hai ngày qua. Ông nhận định các cuộc thảo luận đang hướng tới giải pháp toàn diện nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Trên cơ sở đó, ông đã chỉ đạo tạm dừng mọi cuộc tấn công trong 5 ngày, tuỳ thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán đang tiếp diễn.

Thông báo được đưa ra khi xung đột với Iran bước sang tuần thứ năm. Căng thẳng leo thang vào cuối tuần trước. Trước đó, ông Trump từng đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran nếu Eo biển Hormuz không được mở lại. Iran đáp trả với cảnh báo sẽ nhắm vào hạ tầng của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh nếu Washington hành động.

Thị trường chứng khoán ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ trong phiên đầu tuần. Nhóm cổ phiếu chu kỳ như ngân hàng và công nghiệp tăng mạnh. Các cổ phiếu công nghệ cũng ghi nhận tín hiệu tích cực.

Cổ phiếu JPMorgan Chase và Morgan Stanley cùng tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Caterpillar và Deere cũng tăng 2%. Cổ phiếu Nvidia và Apple đều tăng khoảng 2%.

Trước đó, thị trường chịu áp lực giảm điểm kéo dài do xung đột tại Iran. Chỉ số Dow Jones và Nasdaq đều giảm khoảng 2% trong tuần trước. S&P 500 giảm 1,5%. Với Dow Jones, đây là chuỗi giảm kéo dài 4 tuần lần đầu tiên kể từ năm 2023.

Trước khi bật tăng trở lại, Dow Jones và Nasdaq Composite đều tụt sát vùng điều chỉnh, với mức giảm khoảng 9,8% so với đỉnh. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 đã rơi vào vùng điều chỉnh từ phiên cuối tuần trước. S&P 500 trước đó giảm khoảng 7% so với đỉnh gần nhất.

Theo CNBC﻿

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

