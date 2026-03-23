Không cần khoan sâu, phát hiện mỏ ‘kho báu’ gần 10 triệu tấn, trị giá lên đến 200 tỷ USD, chứa một yếu tố cực quan trọng để khai thác dầu khí

Trung Quốc vừa công bố phát hiện hàng loạt mỏ khoáng sản quy mô lớn, bao gồm đất hiếm và nhiều khoáng chất công nghiệp quan trọng, qua đó tiếp tục củng cố lợi thế trong các lĩnh vực then chốt như sản xuất công nghệ cao, năng lượng sạch và quốc phòng.

Theo Tân Hoa Xã, tại mỏ Mao Ngưu Bình ở huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, các cuộc khảo sát mới nhất đã xác nhận trữ lượng 9,7 triệu tấn oxit đất hiếm, nâng tổng trữ lượng đã được chứng minh của khu mỏ này lên 10,4 triệu tấn. Đây là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất trong nhiều năm qua, trong bối cảnh đất hiếm ngày càng trở thành tài nguyên chiến lược của thế giới.

Mỏ đất hiếm Mao Ngưu Bình ở Tứ Xuyên.

Không dừng lại ở đó, các nhà địa chất còn phát hiện thêm 27,1 triệu tấn fluorite (huỳnh thạch) và 37,2 triệu tấn baryte tại cùng khu vực. Giới chức Trung Quốc xếp cả 2 mỏ này vào loại “siêu lớn”, nhấn mạnh quy mô và tầm quan trọng của chúng đối với chuỗi cung ứng công nghiệp trong nước.

Theo ước tính, giá trị của mỏ đất hiếm này sau khi khai thác đạt khoảng 50 đến 200 tỷ USD.﻿

Đất hiếm, nhóm gồm 17 nguyên tố, là nền tảng của nhiều công nghệ hiện đại, từ điện thoại thông minh, xe điện cho đến hệ thống vũ khí tiên tiến và tàu vũ trụ. Việc phát hiện thêm trữ lượng lớn được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế thống trị của Trung Quốc trong nguồn cung toàn cầu đối với loại tài nguyên đặc biệt này.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, giá trị lớn nhất của phát hiện lần này lại nằm ở các khoáng chất đi kèm. Wang Denghong, Giám đốc Viện Tài nguyên Khoáng sản thuộc Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc, nhận định fluorite và baryte mới chính là những phát hiện “đáng kinh ngạc” nhất.

Fluorite đóng vai trò thiết yếu trong sản xuất chất bán dẫn và pin lithium-ion, hai lĩnh vực đang bùng nổ cùng xu hướng chuyển đổi số và năng lượng sạch. Trong khi đó, baryte lại không thể thiếu trong ngành dầu khí, đặc biệt là trong quá trình khoan giếng, nơi nó giúp ổn định áp suất và ngăn chặn sự cố phun trào. Theo ông Wang, nếu thiếu baryte, hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí hiện đại, bao gồm cả khai thác dầu đá phiến, gần như không thể tiếp tục.

Song song với phát hiện tại Tứ Xuyên, giới chức tỉnh Cam Túc cũng công bố tìm thấy thêm 51.455 tấn antimon tại huyện Tanchang. Đây là kim loại quan trọng được sử dụng làm chất chống cháy trong nhựa và linh kiện điện tử. Phát hiện mới được kỳ vọng sẽ giúp tăng hơn 50% trữ lượng đã được xác minh của khu vực này.

Trong bối cảnh đang nắm giữ vị thế áp đảo trong sản xuất đất hiếm toàn cầu, Bắc Kinh ngày càng sử dụng nguồn tài nguyên này như một công cụ chiến lược trong cạnh tranh thương mại và công nghệ với Mỹ. Tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc đã áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với bảy nguyên tố đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, động thái được xem là phản ứng trước các biện pháp thuế quan từ Washington.

Theo cơ chế kiểm soát mới, các doanh nghiệp phải xin phép chính phủ trước khi xuất khẩu các vật liệu bị hạn chế, tạo thêm một lớp giám sát đối với dòng chảy thương mại. Tuy nhiên, đến tháng 12, Bắc Kinh đã bắt đầu cấp các giấy phép xuất khẩu dài hạn hơn, nhằm tăng tính ổn định cho chuỗi cung ứng và trấn an các đối tác thương mại.

Theo Interesting Engineering