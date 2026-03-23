Vừa trải qua tuần tồi tệ nhất trong 15 năm, điều gì đang xảy ra với giá vàng và bạc?

23-03-2026 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

Giá vàng, bạc và các kim loại quý đồng loạt giảm mạnh trong phiên đầu tuần, kéo dài đà lao dốc sau một tuần tồi tệ nhất trong vòng 15 năm, khi nhà đầu tư rút khỏi các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh xung đột tại Iran tiếp tục leo thang và làm dấy lên lo ngại lạm phát.

Ngay trong phiên giao dịch sáng 23/3 tại London, giá vàng giao ngay giảm 7,8%, xuống còn khoảng 4.126 USD/ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai mất gần 10%, rơi xuống 4.119 USD/ounce — mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Trước đó, kim loại quý này đã mất gần 10% giá trị trong tuần qua, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2011. So với đỉnh lịch sử 5.594,92 USD/ounce thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã “bốc hơi” khoảng 25%.

Không chỉ vàng, bạc cũng chịu áp lực bán tháo mạnh. Giá bạc giao ngay giảm 8,3%, xuống còn 62,24 USD/ounce — mức thấp nhất từ đầu năm và chỉ bằng gần một nửa so với mốc 117 USD/ounce đạt được vào ngày 28/2, thời điểm xung đột Iran bùng phát. Hợp đồng bạc tương lai cũng lao dốc 11,7% trong phiên đầu tuần.

Đà giảm còn lan sang các kim loại quý khác. Giá bạch kim tương lai giảm sâu 10,6% xuống còn 1.760,90 USD/ounce, trong khi palladium mất 6,7%, còn 1.347,50 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang rời bỏ vàng — vốn được coi là “hầm trú ẩn” truyền thống trong thời kỳ bất ổn — khi tâm lý thị trường chuyển sang trạng thái né tránh rủi ro. Xung đột tại Iran không chỉ làm gia tăng căng thẳng địa chính trị mà còn đẩy giá năng lượng đi lên, qua đó làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại.

Các chuyên gia nhận định, triển vọng lãi suất tăng cao do tác động của chiến sự có thể khiến trái phiếu chính phủ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư, thay vì các tài sản không sinh lãi như vàng.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu chính phủ khu vực đồng euro vẫn tiếp tục tăng trong phiên đầu tuần, cho thấy môi trường đầu tư đang thiếu các kênh trú ẩn thực sự an toàn khi căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

﻿Tham khảo: CNBC

