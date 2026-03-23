Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa từng có: Một tàu "bị tháo dỡ" từ nhiều năm trước vừa 'trót lọt' đi qua Eo biển Hormuz, không ai biết đang chở dầu hay khí đốt

23-03-2026 - 14:44 PM | Tài chính quốc tế

Con tàu này thuộc loại Aframax, có khả năng chở khoảng 120.000 tấn dầu, đã đi qua Eo biển Hormuz theo cách không ai ngờ.

Một tàu chở dầu được cho là đã bị tháo dỡ từ nhiều năm trước bất ngờ phát tín hiệu vừa đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới. Đây là trường hợp thứ 2 chỉ trong vài ngày, làm dấy lên lo ngại về sự xuất hiện ngày càng nhiều của những “tàu ma” giữa bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, con tàu mang tên Nabiin được ghi nhận có mặt tại Vịnh Ba Tư vào tối ngày 22/3 và đến sáng ngày 23/3 đã di chuyển sang Vịnh Oman. Tuy nhiên, dữ liệu tổng hợp cho thấy tàu thuộc loại Aframax này, được đóng năm 2002, đã bị đưa tới bãi phá dỡ tại Bangladesh từ 5 năm trước.

Điều đó đồng nghĩa con tàu hiện tại nhiều khả năng chỉ đang “mượn danh” Nabiin, một dạng tàu “thây ma”, tức tàu giả mạo danh tính của phương tiện hợp pháp đã bị loại bỏ. Trước đó, một tàu khác tự nhận là tàu khí tự nhiên hóa lỏng Jamal, vốn được ghi nhận đã mắc cạn tại bãi tháo dỡ ở Ấn Độ từ năm ngoái, cũng đã vượt qua Hormuz vào cuối tuần.

Tàu Nabiin đã ở Vịnh Ba Tư kể từ khi chiến sự tại Iran bắt đầu, trước khi rời đi vào ngày 22/3 và hiện đang ở Vịnh Oman.

Danh tính thực sự của tàu giả mạo Nabiin hiện chưa thể xác minh, thậm chí chưa rõ đây có phải là tàu chở dầu hay không. Tuy nhiên, sự xuất hiện liên tiếp của các “tàu ma” cho thấy mức độ phức tạp và liều lĩnh ngày càng tăng của hoạt động vận tải trong khu vực.

Eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát cuối tháng 2. Trong bối cảnh đó, các chủ tàu dường như đang tìm mọi cách để đưa hàng hóa qua tuyến đường huyết mạch này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại eo biển trong vòng 48 giờ, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng. Đáp lại, Tehran tuyên bố sẽ đóng cửa hoàn toàn Hormuz nếu bị tấn công.

Cho đến nay, số ít tàu có thể đi qua eo biển dường như có liên hệ với Iran hoặc được Tehran “bật đèn xanh”. Một số tàu khác thậm chí tắt hoàn toàn tín hiệu định vị để tránh bị theo dõi. Đây là một hành động tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn hàng hải.

Dữ liệu cho thấy con tàu mang danh Nabiin đã tiến vào Vịnh Ba Tư chỉ vài giờ trước khi chiến sự nổ ra, với điểm đến dự kiến là cảng Khor Al Zubair của Iraq. Sau đó, tàu ở lại trong vịnh một thời gian dài, song hành trình chi tiết không rõ ràng do tín hiệu bị nhiễu mạnh. Khi rời vịnh vào hôm 22/3, tàu phát tín hiệu cho thấy đang chở đầy hàng, nhưng không công bố điểm đến tiếp theo.

Theo cơ sở dữ liệu quốc tế Equasis, tàu Nabiin được quản lý bởi Muhit Maritime FZE và thuộc sở hữu của Sagitta Maritime Co Ltd, đều có trụ sở tại Dubai. Tuy nhiên, cả hai công ty này có chung thông tin liên hệ và mọi nỗ lực liên lạc qua điện thoại hay email đều không thành công.

Diệp Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một hãng tàu trả Iran hơn 52 tỷ đồng để đi qua eo biển Hormuz an toàn: Giao dịch bằng cách nào? Nổi bật

Iran tuyên bố không còn một giọt dầu để bán, xuất hiện một đường ống công suất 7 triệu thùng/ngày thành 'phao cứu sinh' cho cả thế giới Nổi bật

Vừa trải qua tuần tồi tệ nhất trong 15 năm, điều gì đang xảy ra với giá vàng và bạc?

15:22 , 23/03/2026
Phát minh từ "vật liệu tỷ USD cứng hơn kim cương" có thể rung chuyển ngành hàng hải, hàng không toàn cầu

15:15 , 23/03/2026
Gần 2 triệu thùng xăng đang tới châu Âu bất ngờ đổi hướng, đi thẳng đến châu Á

14:21 , 23/03/2026
Vừa từ chối cho máy bay Mỹ đi qua không phận để tấn công Iran, một nước châu Âu tiếp tục cấm xuất khẩu vũ khí sang Washington

14:15 , 23/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên