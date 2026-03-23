Siêu công trình 800 tỷ RUB củng cố vị thế hạt nhân Nga: Nắm giữ "kỳ quan" không một quốc gia nào có

Mùa hè năm 2026 đánh dấu cột mốc trọng đại đối với Moscow khi Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 chính thức "động thổ" tại Murmansk - là thành phố lớn nhất thế giới nằm phía bắc Vòng Bắc Cực của Nga được mệnh danh là “Cửa ngõ Bắc Cực”, truyền thông nước này đưa tin ngày 22/3/2026.

Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 được Nga đầu tư 800 tỷ RUB. Công trình chiến lược quốc gia này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2043-2044.

Toàn cảnh mô hình Nhà máy điện hạt nhân Kola-2. Nguồn: Rosatom

Việc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 sẽ mất khoảng 20 năm và có quy mô rất lớn. Vasily Omelchuk - Giám đốc Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 - thông tin.

Giám đốc nhà máy cho biết thêm, Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 có 4 tổ máy. Trong đó tổ máy đầu tiên của Kola-2 dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động sớm năm 2035.

Tin tức mới nhất liên quan đến Kola-2 là việc Rosenergoatom và TITAN-2 Holding vừa ký hợp đồng xây dựng 2 tổ máy phát điện sử dụng lò hạt nhân VVER-600 tại Nhà máy điện hạt nhân Kola-2. Thông tin này được bộ phận báo chí của tập đoàn Rosenergoatom xác nhận.

Việc Rosenergoatom (một trong những công ty điện lực lớn nhất ở Nga, thuộc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Rosatom) và TITAN-2 Holding (ông lớn xây dựng các công trình hạt nhân phức tạp của Nga) bắt tay góp phần tạc nên Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 cho thấy vai trò quan trọng của đại dự án điện hạt nhân đối với Moscow như thế nào.

Bởi Kola-2 là công trình đầu tiên trong lịch sử Nga và thế giới nắm giữ công nghệ con người chưa từng triển khai.

Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 sở hữu "kỳ quan" chưa từng có trên thế giới

Truyền thông Nga cung cấp thông tin, Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 sẽ là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới sử dụng lò phản ứng điều chỉnh quang phổ.

Lò phản ứng điều chỉnh quang phổ là gì?

Lò phản ứng điều chỉnh quang phổ (SSCR) là một loại lò phản ứng hạt nhân tiên tiến do duy nhất Nga nghiên cứu/chế tạo, trong đó quang phổ neutron (phân bố năng lượng của các neutron trong lò) được điều chỉnh linh hoạt trong suốt chu kỳ hoạt động để tối ưu hóa việc sử dụng nhiên liệu.

"Quang phổ" ở đây ám chỉ phổ năng lượng neutron - neutron spectrum, không phải quang phổ ánh sáng.

Công nghệ VVER-S được xem là kỳ quan hạt nhân tương lai của Nga. Nguồn: Rosatom

Các lò phản ứng VVER-S mới (lò phản ứng làm mát/điều tiết bằng nước có điều chỉnh quang phổ) của Kola-2 sử dụng nhiên liệu hạt nhân hiệu quả hơn 20-25% so với các lò phản ứng VVER khác của Nga. Chúng sẽ hoạt động theo chu trình khép kín, loại bỏ nhu cầu về mỏ uranium mới.

Công nghệ VVER-S [một bước tiến trong công nghệ lò VVER của Nga] được đưa vào Chiến lược Phát triển Hạt nhân Nga đến năm 2050 và Triển vọng đến năm 2100, được Hội đồng Giám sát Rosatom phê duyệt năm 2021.

Đối với Nhà máy điện hạt nhân Kola-2, các tổ máy điện hạt nhân sẽ hầu như không sử dụng axit boric [H₃BO₃, hiểu đơn giản là chất "điều chỉnh phản ứng" quan trọng của lò truyền thống nhờ khả năng hấp thụ neutron mạnh], giúp Kola-2 thân thiện hơn với môi trường.

Trong VVER-S, các neutron dư thừa, thay vì được hấp thụ trong axit boric, được hấp thụ bởi uranium-238" để tạo ra plutonium, một loại nhiên liệu phân hạch mới, World Nuclear News thông tin.

Hình ảnh năm 2025 cho thấy các nhà học thuộc Viện Vật lý và Kỹ thuật Năng lượng AI Leypunsky của Nga bắt đầu các thử nghiệm để nghiên cứu các đặc tính vật lý neutron của lò phản ứng VVER-S sử dụng nhiên liệu MOX (hỗn hợp oxit). Ảnh: Rosatom

Các lò phản ứng VVER-S/600 [nghĩa là lò VVER-S công suất 600 MW mỗi lò] của Kola-2 là các lò phản ứng công suất trung bình nhưng mang lại nhiều ưu điểm, cho phép:

- Giảm chi phí đầu tư và chi phí vận hành bằng cách giảm hàm lượng kim loại trong nhà máy điện hạt nhân. Đảm bảo an toàn ngang hàng với nhà máy điện hạt nhân Gen 3 trở lên.

- Tuổi thọ thiết kế của các thiết bị chính thuộc tổ máy phát điện tối thiểu là 60 năm. "Các công trình này sẽ được tính toán và thiết kế cho thời hạn 60 năm, tối đa lên đến 80 năm" - Giám đốc Nhà máy cho biết.

Sau khi hoàn thành, Kola-2 dự kiến sẽ cung cấp điện sạch cho vùng Murmansk và Karelia (Tây Bắc Nga) trong khoảng 100 năm tới.