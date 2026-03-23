Giá dầu tăng vọt vì xung đột Iran, hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ phải 'cắn răng' cắt giảm hàng loạt chuyến bay

Hãng hàng không United Airlines sẽ cắt giảm các chuyến bay tạm thời không có lợi nhuận trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao do xung đột ở Trung Đông.

Thông tin trên được ông Scott Kirby, CEO của United Airlines, cho biết vào cuối tuần trước.

Theo đó, hãng có kế hoạch cắt giảm khoảng 5% chuyến bay đã được lên lịch và 3% số chuyến bay ngoài giai đoạn cao điểm trong quý 2 – 3/2026. Ông Kirby cho biết các chuyến bay đêm và chuyến bay vào những ngày ít khách trong tuần sẽ bị cắt giảm đầu tiên. Hãng dự kiến khôi phục hoàn toàn lịch trình vào mùa thu.

“Nếu giá cả duy trì ở mức này, chi phí cho nhiên liệu máy bay mỗi năm sẽ tăng thêm 11 tỷ USD”, Kirby nói trong một bức thư gửi tới nhân viên được đăng tải trên trang web của công ty. “Để dễ hình dung, trong năm kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay của United, chúng ta cũng chỉ kiếm được chưa đến 5 tỷ USD”.

“Kế hoạch được đưa ra dựa trên giả định giá dầu sẽ tăng lên 175 USD/thùng và duy trì trên mức 100 USD/thùng đến cuối năm 2027”, ông Kirby nói thêm.

Diễn biến giá dầu Brent trong tuần tính tới 23/3. Nguồn: Trading Economics.

Đợt cắt giảm mới này có thể tương tự như các đợt cắt giảm chuyến bay trong thời gian chính phủ đóng cửa năm 2025. Sau lệnh của Cục Hàng không Liên bang (FAA) về việc giảm 10% số chuyến bay tại 40 sân bay lớn để giải quyết tình trạng thiếu kiểm soát viên không lưu, United Airlines đã bắt đầu bằng việc cắt giảm các chuyến bay vào các ngày thứ Ba, Tư và Bảy.

Theo BI﻿