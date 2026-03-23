Máy bay nát đầu sau cú đâm trực diện vào xe cứu hỏa, cơ trưởng và cơ phó tử nạn trong buồng lái

23-03-2026 - 16:51 PM | Tài chính quốc tế

Một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng xảy ra tại LaGuardia Airport (Mỹ) đã khiến hai người thiệt mạng sau khi một máy bay chở khách va chạm trực diện với xe cứu hỏa ngay trên đường băng.

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay do Air Canada khai thác đã đâm vào một xe cứu hỏa của lực lượng cứu nạn sân bay vào khoảng 23h40 đêm 22/3 (giờ địa phương). Vụ va chạm khiến cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng tại chỗ, trong khi hai người trên xe cứu hỏa bị thương.

Chiếc máy bay gặp nạn là dòng phản lực khu vực CRJ-900, thực hiện chuyến bay từ Montreal đến New York với 72 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Rất may, không có hành khách nào bị thương nặng sau cú va chạm kinh hoàng.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần đầu máy bay bị phá hủy nghiêm trọng sau cú đâm, nhiều phương tiện cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để xử lý tình huống. Nhà chức trách ngay lập tức kích hoạt quy trình khẩn cấp và đóng cửa sân bay để phục vụ công tác cứu hộ cũng như điều tra.

Thông tin từ cơ quan quản lý cảng vụ cho biết, chiếc xe cứu hỏa đang trên đường hỗ trợ một chuyến bay khác gặp sự cố mùi lạ trong buồng lái. Xe này đã được cấp phép băng qua đường băng — đúng lúc máy bay của Air Canada đang hạ cánh.

Dữ liệu từ hệ thống theo dõi chuyến bay cho thấy, máy bay di chuyển với tốc độ khoảng 130 dặm/giờ (hơn 200 km/h) ngay trước thời điểm va chạm, khiến lực tác động trở nên cực lớn.

Đoạn ghi âm kiểm soát không lưu cũng ghi lại những giây phút căng thẳng trước tai nạn. Kiểm soát viên đã ra lệnh khẩn cấp yêu cầu xe cứu hỏa dừng lại, nhưng chỉ vài giây sau đó, va chạm đã xảy ra.

Sau sự cố, Federal Aviation Administration đã ban hành lệnh dừng toàn bộ hoạt động bay tại LaGuardia do “tình huống khẩn cấp liên quan đến máy bay”. Sân bay dự kiến đóng cửa đến chiều 23/3 để phục vụ điều tra.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh hệ thống sân bay tại Mỹ đang chịu nhiều áp lực do thiếu nhân sự an ninh, liên quan đến việc gián đoạn ngân sách của Bộ An ninh Nội địa. Nhiều sân bay lớn ghi nhận tình trạng quá tải, hành khách phải chờ đợi hàng giờ tại khu vực kiểm tra an ninh.

Hiện National Transportation Safety Board đã cử đội điều tra đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra sẽ tập trung vào quy trình điều phối trên đường băng cũng như liên lạc giữa kiểm soát không lưu và các phương tiện mặt đất.

Nguồn: Tổng hợp﻿

