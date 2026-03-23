Cuba khẳng định không mâu thuẫn với Mỹ, nhưng sẵn sàng cho mọi kịch bản

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Fernandez de Cossio đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC , phát sóng ngày 22/3.

"Trong lịch sử, đất nước chúng tôi luôn sẵn sàng huy động lực lượng để đối phó với hành động gây hấn quân sự. Chúng tôi không tin đó là điều có thể xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ thật ngây thơ nếu không chuẩn bị", ông Fernandez de Cossio nói. “Chúng tôi đang hành động chủ động nhất có thể để đối phó với tình hình”.

Theo thứ trưởng, bất kỳ thông tin nào cho rằng “bản chất, cấu trúc, hoặc các thành viên của Chính phủ Cuba” là đối tượng đàm phán trong các cuộc đàm phán với Mỹ đều không đúng sự thật.

Ông Fernandez de Cossio bày tỏ hy vọng, rằng nhiên liệu sẽ đến được Cuba “bằng cách này hay cách khác”, và “lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt sẽ không kéo dài mãi mãi”.

Cuộc phỏng vấn được phát sóng khi chính quyền Cuba đang gấp rút khôi phục điện cho hòn đảo sau lần mất điện toàn quốc thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, nguyên nhân một phần do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ. Điện đã được khôi phục ở một số khu vực của Havana, tính đến ngày 22/3.

Cuba đã phải dừng nhập khẩu dầu từ ngày 9/1, gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành điện lực, đồng thời buộc các hãng hàng không phải cắt giảm các chuyến bay đến đảo, một đòn giáng mạnh vào ngành du lịch vô cùng quan trọng của nước này.