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Đề nghị điều tra Chủ tịch FIFA

| | Tài chính quốc tế

Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, vừa đề nghị mở cuộc điều tra đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về mối quan hệ giữa FIFA với Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ đương nhiệm.

Trong thư gửi ông Infantino, ông Raskin yêu cầu FIFA cung cấp các tài liệu và nội dung liên lạc liên quan đến quà tặng, thanh toán hoặc lợi ích dành cho ông Trump và các cộng sự, đồng thời đề nghị cung cấp nhật ký khách ra vào văn phòng FIFA tại Trump Tower ở New York.

Ông Raskin cũng muốn Chủ tịch FIFA tham gia một buổi trả lời phỏng vấn có ghi biên bản trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện trước ngày 9/8. Tuy nhiên, do đảng Dân chủ không nắm đa số tại Hạ viện, ông không có thẩm quyền buộc ông Infantino phải ra điều trần nếu không được các thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ.

Theo ông Raskin, cuộc điều tra sẽ xem xét nghi vấn FIFA tìm kiếm sự ưu ái từ chính quyền Trump và các tranh cãi liên quan đến chính sách bán vé World Cup 2026 như giá linh hoạt, tăng giá vé và thay đổi hạng ghế sau khi khách hàng đã mua vé.

FIFA và ông Infantino hiện chưa đưa ra bình luận về đề nghị điều tra này.

Nguồn: Tổng hợp﻿

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Hồng Duy

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