Vũ khí 'thay đổi cuộc chơi' của Mỹ thất thế trên bầu trời Iran

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper từ lâu được xem là "át chủ bài" của Mỹ. Tuy nhiên, theo các tuyên bố từ Iran và một số báo cáo cho biết, dòng UAV này đang phải đối mặt với những tổn thất lớn trong cuộc xung đột hiện nay.

Máy bay không người lái MQ-9A Reaper là nền tảng trinh sát vũ trang hàng đầu do General Atomics phát triển. UAV này có thể bay ở độ cao lên đến 50.000 feet, bay liên tục tới 24 giờ và mang theo tên lửa AGM-114 Hellfire cùng bom dẫn đường chính xác. Trong gần hai thập kỷ, loại UAV này đã được Mỹ sử dụng rộng rãi tại Afghanistan, Iraq, Syria, Somalia và Yemen.

Mỗi chiếc Reaper có giá khoảng 30 triệu USD và được đánh giá là phát huy hiệu quả cao trong những môi trường mà đối phương sở hữu năng lực phòng không hạn chế. Tuy nhiên, theo Press TV , khi đối đầu với hệ thống phòng không nhiều lớp của Iran, MQ-9 được cho là bộc lộ những hạn chế do không có khả năng tàng hình và tốc độ không cao.

'Hạm đội' MQ-9 của Mỹ trước xung đột

Theo các tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc, trước khi xảy ra xung đột, quân đội Mỹ sở hữu khoảng 250 chiếc MQ-9 Reaper.

Trong số này, khoảng 206 chiếc thuộc Không quân Mỹ, 20 chiếc thuộc Thủy quân lục chiến và 24 chiếc thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Riêng số máy bay sẵn sàng triển khai cho Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) được ước tính khoảng 155 chiếc.

Hơn 30 chiếc MQ-9 bị phá hủy

Tính đến ngày 21/5/2026, hơn 30 chiếc MQ-9 Reaper đã bị phá hủy kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Trong khi đó, một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) công bố đầu tháng 5 đề cập con số 24 chiếc bị mất trong Chiến dịch Epic Fury.

Iran công bố video phá huỷ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ hồi tháng 2.

Các tổn thất bao gồm cả những chiếc bị bắn hạ trên không phận Iran lẫn những chiếc bị phá hủy tại các căn cứ của Mỹ ở khu vực trong các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Trung tướng David Tabor trước đó cho biết số lượng MQ-9 sẵn sàng chiến đấu đã giảm xuống khoảng 135 chiếc, thấp hơn mức duy trì trước đây.

Iran tuyên bố tiếp tục bắn hạ thêm MQ-9

Sau ngày 21/5, Iran tiếp tục tuyên bố phá hủy thêm từ 11-12 chiếc MQ-9 tại nhiều địa điểm khác nhau.

Các trường hợp được liệt kê gồm một số UAV bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran và một số khác bị phá hủy tại căn cứ Ali al-Salem (Kuwait), căn cứ Muwaffaq Salti (Jordan) cùng nhiều khu vực như Jam, Khormuj, Khuzestan, Assaluyeh, Dehloran, Ahvaz và Kermanshah.

Như vậy, tổng số máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ bị Iran phá hủy trong không phận Iran, trên Vịnh Ba Tư và trên mặt đất tại các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Jordan kể từ khi bắt đầu xung đột đã được ghi nhận rơi vào khoảng 41 đến 42 chiếc.

Ngoài ra, thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) về Chiến dịch Nasr-2 còn tuyên bố phá hủy thêm 10 chiếc MQ-9, trong đó có 8 chiếc đang được vận chuyển để lắp ráp tại Căn cứ Không quân King Faisal và 2 chiếc trên đường băng.

Nếu các số liệu về tổn thất được xác nhận, cuộc xung đột với Iran sẽ đánh dấu một trong những phép thử khắc nghiệt nhất đối với MQ-9 Reaper kể từ khi dòng UAV này được đưa vào biên chế.

Những thiệt hại được cho là đã làm dấy lên câu hỏi về khả năng sống sót của các máy bay không người lái cỡ lớn trong môi trường tác chiến có hệ thống phòng không hiện đại, đồng thời đặt ra yêu cầu đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai các nền tảng không người lái thế hệ mới của quân đội Mỹ.