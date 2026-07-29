Một triệu phú phá sản vì lý do không ngờ, cũng chẳng ai dám buông lời chê trách

Năm 2012, khi mới 26 tuổi, Wang Yan đã là một doanh nhân thành đạt trong ngành thép tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, sở hữu khối tài sản trị giá hàng triệu nhân dân tệ. Cuộc đời ông bước sang một bước ngoặt lớn khi chú chó cưng gắn bó lâu năm đột ngột mất tích.

Trong nỗ lực tìm kiếm thú cưng, ông đã tìm đến tận các lò mổ chó tại địa phương. Dù không tìm thấy chú chó của mình, Wang Yan lại phải chứng kiến tận mắt những cảnh tượng tàn nhẫn bên trong lò mổ. Trải nghiệm đau lòng đó đã thôi thúc ông đưa ra một quyết định táo bạo: mua lại một nhà máy chế biến thịt chó cũ đã bỏ hoang, cải tạo thành trung tâm cứu hộ động vật mang tên "Trụ sở Cứu hộ Động vật Trường Xuân".

Trong những năm đầu hoạt động, Wang Yan đã tự tay chi trả toàn bộ chi phí để mua lại các chú chó từ tay lò mổ, chăm sóc y tế, tiêm phòng và nuôi dưỡng chúng. Trung tâm của ông từng là ngôi nhà chung của hơn 2.000 chú chó lang thang và chó được cứu khỏi cái chết. Ông cũng hỗ trợ tìm chủ nhân mới cho hàng trăm cá thể thông qua các chương trình nhận nuôi.

Tuy nhiên, việc vận hành một trạm cứu hộ quy mô lớn đòi hỏi nguồn tài chính khổng lồ. Toàn bộ tiền tiết kiệm, tài sản và vốn kinh doanh của Wang Yan nhanh chóng cạn kiệt. Ông rơi vào cảnh nợ nần chồng chất chỉ sau vài năm hoạt động.

Để duy trì hoạt động, Wang Yan kiên quyết từ chối các khoản quyên góp bằng tiền mặt nhằm tránh những nghi ngờ về tính minh bạch hoặc trục lợi từ thiện. Thay vào đó, ông chỉ kêu gọi và tiếp nhận sự hỗ trợ bằng thức ăn, vật tư y tế, chuồng trại hoặc chăn ấm cho các chú chó.

Sau khi câu chuyện của Wang Yan lan truyền mạnh mẽ trên báo chí thế giới vào giai đoạn 2015 - 2016, nhiều thông tin chi tiết hơn về tình cảnh của ông và trạm cứu hộ đã được làm rõ.

Áp lực tài chính quá lớn cùng số lượng chó tăng nhanh khiến trạm cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì điều kiện sinh hoạt tối ưu. Số lượng chó tại trạm sau đó phải giảm xuống còn khoảng vài trăm con để đảm bảo khả năng chăm sóc.

Mô hình cứu hộ cá nhân không có nguồn thu ổn định hoặc sự hỗ trợ từ chính quyền rất dễ rơi vào bế tắc. Dù gặp muôn vàn gánh nặng nợ nần, Wang Yan vẫn duy trì tình yêu thương với động vật và cố gắng vận hành trạm cứu hộ trong khả năng cho phép, đồng thời tích cực kêu gọi cộng đồng thay đổi nhận thức về việc nuôi dưỡng và bảo vệ thú cưng.

Nguồn: The Dodo