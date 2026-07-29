Chuyên gia: Fed có thể khiến thị trường bất ngờ khi tăng lãi suất ngay tại cuộc họp đêm nay

Theo Citadel Securities, đây sẽ là bước đi giúp Chủ tịch Kevin Warsh củng cố uy tín trong cuộc chiến chống lạm phát, đồng thời đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ.

Trong báo cáo mới công bố, Frank Flight, trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô của Citadel Securities, cho rằng việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 29/7 sẽ khẳng định cam kết nhiều lần được ông Warsh đưa ra về việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu của Fed.

Theo chuyên gia này, nếu Fed hành động ngay trong tháng 7, điều đó cũng cho thấy cơ quan hoạch định chính sách không còn phụ thuộc vào việc phát tín hiệu trước cho thị trường về mọi quyết định như trong nhiều năm qua.

“Thị trường có thể đang một lần nữa đánh giá thấp mức độ chuyển hướng sang lập trường cứng rắn của Fed”, Flight nhận định.

Theo ông, một đợt tăng lãi suất ngay tuần này sẽ “chính thức khép lại kỷ nguyên định hướng trước chính sách”, đồng thời khẳng định tính độc lập của Fed trong việc đưa ra các quyết định tiền tệ.

Hiện thị trường vẫn chưa có sự đồng thuận về kết quả cuộc họp. Dữ liệu từ thị trường hoán đổi lãi suất cho thấy nhà đầu tư đang định giá khoảng 40% khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tuần này.

Đây được xem là mức độ bất định hiếm thấy khi thời điểm công bố quyết định đã cận kề. Trong khi đó, giới giao dịch gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 9.

Theo Flight, nếu Fed chờ đến tháng 9, tác động đối với kỳ vọng của thị trường sẽ không mạnh bằng việc hành động ngay trong tháng 7. Một quyết định bất ngờ lúc này sẽ buộc nhà đầu tư điều chỉnh lại cách nhìn về phản ứng của Fed trước các rủi ro lạm phát.

Không chỉ củng cố uy tín chống lạm phát của ngân hàng trung ương, việc tăng lãi suất sớm còn có thể tác động đến hành vi của doanh nghiệp và người lao động.

Các doanh nghiệp có thể thận trọng hơn khi tăng giá bán, trong khi người lao động cũng sẽ điều chỉnh kỳ vọng về mức tăng lương, qua đó hạn chế nguy cơ lạm phát kéo dài và giúp Fed không phải thắt chặt chính sách mạnh hơn trong tương lai.

Trước đó, các số liệu gần đây cho thấy thị trường lao động và lạm phát tại Mỹ đều có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến nhiều nhà đầu tư giảm kỳ vọng Fed sẽ hành động ngay trong tháng 7.

Tuy nhiên, theo Citadel Securities, những tín hiệu tích cực này không đủ để làm lu mờ các rủi ro lớn hơn. Công ty cho rằng áp lực lạm phát vẫn ở mức cao, trong khi thị trường lao động nhìn chung vẫn duy trì ổn định, tạo điều kiện để Fed tiếp tục ưu tiên mục tiêu kiểm soát giá cả.

Yếu tố địa chính trị cũng tiếp tục phủ bóng lên triển vọng lạm phát. Dù giá dầu giảm trong phiên đầu tuần sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích hằng ngày nhằm vào Iran, giá năng lượng vẫn cao hơn khoảng 20% so với đầu tháng.

Nguyên nhân là lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn vẫn tiếp tục đe dọa các tuyến xuất khẩu dầu của Saudi Arabia qua Biển Đỏ, khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung chưa hoàn toàn biến mất.

Theo Flight, chính đà tăng mạnh của giá năng lượng trong những tuần gần đây có thể trở thành yếu tố quyết định, khiến Fed lựa chọn nâng lãi suất ngay trong cuộc họp tuần này thay vì tiếp tục chờ đợi thêm các dữ liệu kinh tế mới.

Theo Yahoo Finance﻿