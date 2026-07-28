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Báo Mỹ kinh ngạc trước 'radar bay' trên tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Nga

| | Tài chính quốc tế

Tàu tuần dương tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov đang hoàn tất các bài thử nghiệm tại nhà máy.

Dự kiến con tàu sẽ đi vào hoạt động trong Hải quân Nga vào cuối năm 2026. Điều này đã khơi dậy sự quan tâm trở lại đối với Đô đốc Nakhimov và các thiết bị của nó.

Theo tạp chí Military Watch (MW), Đô đốc Nakhimov là tàu chiến mặt nước lớn nhất thế giới. Kho vũ khí của nó rất đồ sộ, gồm: 80 bệ phóng cho nhiều loại tên lửa hành trình, bao gồm cả Zircon, 96 bệ phóng cho tên lửa phòng không S-400, 6 module hệ thống phòng không Pantsir, tên lửa chống tàu ngầm và các bệ pháo.

Hệ thống vũ khí của tàu tuần dương này cũng không có đối thủ về tầm bắn, chỉ duy nhất tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa chiến lược mới có thể cạnh tranh được, nhưng đó lại là một phương tiện chiến đấu hoàn toàn khác.

Hơn nữa, tàu tuần dương Nakhimov còn có phi đội không quân riêng lớn nhất thế giới, ngoại trừ tàu sân bay và tàu đổ bộ tấn công, bao gồm 3 máy bay trực thăng, trong đó có 1 chiếc Ka-31 đóng vai trò "mini AWACS".

Trực thăng cảnh báo sớm Ka-31 của Hải quân Nga.

Ka-31 là một trong số ít trực thăng cảnh báo sớm và kiểm soát trên không chuyên dụng được thiết kế để giám sát các nhóm tàu biển ở tầm xa, ngoài tầm nhìn trực tiếp.

Điểm đặc biệt của Ka-31 là ăng-ten lớn của radar giám sát trên không Oko, được đặt dưới thân máy bay. Trong khi bay, ăng-ten xoay theo chiều dọc, và càng hạ cánh được nâng lên để tránh gây cản trở hoạt động của nó.

Radar Oko có khả năng phát hiện mục tiêu kích thước máy bay chiến đấu ở tầm xa 150km. Những chiếc trực thăng dự kiến trang bị cho tàu Đô đốc Nakhimov sẽ được tích hợp phiên bản radar cải tiến với hiệu suất cao hơn nữa.

Sự hiện diện của những chiếc Ka-31 trên không sẽ cung cấp cho tàu tuần dương khả năng nhận thức tình huống ở mức cao nhất. Các radar bay nhận nhiệm vụ cảnh báo sớm cho hệ thống phòng không của tàu về mối đe dọa đang đến gần.

Radar Oko có khả năng tự động trao đổi thông tin không chỉ với tàu tuần dương mà còn với biên đội tiêm kích đánh chặn MiG-31, tạo ra thế trận phòng không rất kín kẽ.

Theo Military Watch

Theo Bạch Dương

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
mỹ, máy bay

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