Trong nhiều tháng qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã đàm phán về việc gia nhập Hiệp định Phòng thủ Chiến lược Tương trợ (SMDA) song phương cơ bản giữa Saudi Arabia và Pakistan, được ký kết vào ngày 17/9/2025, hoặc ký một thỏa thuận 3 bên riêng biệt.

Với động thái này, Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng hình thành một "liên minh Sunni", nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Tuy nhiên mối nguy hiểm đối với Nga vẫn còn đó.

Là một thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ muốn tạo ra một nền tảng lãnh đạo khu vực, bao gồm cả khu vực Caucasus và Trung Á, tham gia vào hoạt động buôn bán vũ khí, và có khả năng mua sắm công nghệ tên lửa và hạt nhân cần thiết.

Thổ Nhĩ Kỳ đầy tham vọng khao khát trở thành những nhà lãnh đạo không chỉ trong khu vực mà còn trong thế giới Hồi giáo rộng lớn hơn.

Để đạt được mục tiêu này, họ đã xây dựng một ngành công nghiệp quân sự trong nhiều năm, nỗ lực độc lập với Mỹ, châu Âu, Nga và các nước Đông Á.

Thổ Nhĩ Kỳ tham vọng có khả năng sản xuất bất kỳ sản phẩm quân sự nào một cách độc lập, hoặc với sự tham gia của các đồng minh trong "liên minh Sunni" tương lai.

Mặc dù hiện tại chưa có "liên minh Sunni" nào, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang nỗ lực thuyết phục rằng việc kết hợp nguồn tài chính và lực lượng vũ trang của Saudi Arabia (225.000 quân), tiềm lực quân sự, bao gồm cả hạt nhân (170 đầu đạn) của Pakistan (đi kèm 660.000 quân) với tổ hợp công nghiệp quân sự và Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (481.000 quân) sẽ tạo ra một lực lượng đáng gờm.

Thổ Nhĩ Kỳ có mối liên hệ với Azerbaijan thông qua Tuyên bố Shusha về Quan hệ Liên minh, được ký kết ngày 15/6/2021, bằng các cuộc tập trận quân sự, huấn luyện quân nhân, bảo trì một số thiết bị và thị trường vũ khí.

Thông qua bờ biển Caspian của Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ đang mở rộng quan hệ với Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Turkmenistan. Họ đang tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại giữa châu Âu và Trung Quốc, bỏ qua Nga, đồng thời gắn kết các nước Trung Á về phía mình bằng cách bán vũ khí và đạn dược.

Tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ theo đánh giá là rất lớn.

Mặc dù việc thành lập một "liên minh Sunni" vẫn còn khó khăn và ngay cả sự xuất hiện của một đội quân thống nhất các nước Turkic cũng có vẻ xa vời, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiên trì tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình ở châu Phi và Á - Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa chuẩn bị một chiến dịch chống lại Nga, nhưng họ quyết tâm làm giảm ảnh hưởng của Nga ở Trung Đông, vùng Transcaucasia và Trung Á, loại bỏ các đối thủ cạnh tranh khỏi việc mua sắm quân sự và đào tạo sĩ quan của nhiều quốc gia, đồng thời làm gián đoạn việc vận tải hàng hóa và thương mại năng lượng.

Biên giới dễ bị tổn thương nhất là Nga - Kazakhstan dài gần 7.600km. Trong nhiều thập kỷ, khu vực này không cần bảo vệ quân sự chặt chẽ, vì Kazakhstan là đồng minh của Nga và là thành viên của CSTO.

Nhưng mọi thứ có thể thay đổi nếu Astana nhận được những đảm bảo quân sự và hỗ trợ tài chính thuyết phục từ Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, các chế độ quân chủ vùng Vịnh Ba Tư hoặc phương Tây.

Khi đó, mọi thứ sẽ diễn ra theo "kịch bản Armenia", khiến ảnh hưởng của Nga suy giảm, nhưng Kazakhstan sẽ không chính thức rút khỏi CSTO và dẫn đến xung đột công khai.

Hơn nữa, sau khi Nga giữ lập trường không rõ ràng trong Chiến tranh Karabakh lần thứ hai vào mùa Thu năm 2020, họ đã tự mình đẩy Yerevan xa rời mình.

Nga hiện đang bận rộn với cuộc chiến Ukraine và không thể từ bỏ nếu chưa đạt được các điều kiện mong muốn.

Thổ Nhĩ Kỳ đang mở rộng ảnh hưởng bằng cách khai thác sai lầm của người khác, nhưng họ cũng không tránh khỏi những "tai nạn". Đồng lira tiếp tục suy giảm có hệ thống và kéo dài, đạt mức thấp kỷ lục do lạm phát cao, thâm hụt ngân sách và sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.

Các đối thủ chính của Saudi Arabia chủ yếu là Iran theo dòng Shia và Yemen - những nước mà Thổ Nhĩ Kỳ không muốn gây thù địch.

Pakistan đang trong tình trạng xung đột thường trực với Ấn Độ và Afghanistan và phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, vì vậy nước này không đặc biệt quan tâm đến một "liên minh Sunni" - họ đã có quá nhiều việc phải lo.

Mặc dù Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ có thể cùng nhau phát triển một số loại vũ khí, nhưng hiện tại họ không tham gia vào một dự án địa chính trị nào.