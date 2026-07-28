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Máy bay vận tải A400M thể hiện khả năng ấn tượng khi tham gia chữa cháy

| | Tài chính quốc tế

Pháp đã lần đầu tiên sử dụng máy bay vận tải quân sự A400M để chữa cháy, cho thấy đây là phương tiện đa năng rất độc đáo.

Lần đầu tiên Pháp đã triển khai máy bay vận tải quân sự Airbus A400M Atlas, được trang bị bộ dụng cụ đặc biệt có thể tháo rời để thả nước và chất chống cháy, nhằm dập tắt các vụ cháy rừng.

Theo tờ Le Monde, ngày 25/7, chiếc máy bay vận tải quân sự hạng trung đa năng này đã được điều động để dập tắt một đám cháy lớn ở tỉnh Gironde.

Một module có sức chứa 20 tấn đã được lắp đặt trong khoang chở hàng của máy bay, cho phép xả chất lỏng chữa cháy đặc biệt qua cửa dốc phía sau mà không cần thay đổi thiết kế thân chiếc phi cơ.

Việc lắp đặt hoặc tháo dỡ module này chỉ yêu cầu 1 -2 giờ, cho phép máy bay vận tải A400M nhanh chóng trở lại thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển thông thường.

Khác với máy bay lưỡng cư Canadair CL-415 dùng để chữa cháy chuyên dụng, máy bay vận tải quân sự này không thể lấy nước từ các hồ chứa khi đang bay và cần tiếp nhiên liệu tại các sân bay, quá trình này mất khoảng 10 phút.

Chiếc A400M với đặc trưng của phương tiện quân sự, sở hữu ưu điểm lớn là có thể bay đêm, hạ cánh trên đường băng đất và hoạt động trong điều kiện thời tiết khó khăn và mức độ khói cao.

Máy bay vận tải A400M trang bị module cứu hỏa đặc biệt.

Việc điều động máy bay vận tải quân sự để dập tắt đám cháy rừng trên diện rộng diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đang thiếu hụt trầm trọng các thiết bị hàng không chuyên dụng phục vụ phòng vệ dân sự.

Tính đến 25/7, do trục trặc kỹ thuật và thiếu phụ tùng thay thế, chỉ có từ 5 đến 7 trong số 12 máy bay lưỡng dụng Canadair CL-415 hiện có thể hoạt động.

Síp và Thụy Điển đã cử 4 máy bay chữa cháy đến Pháp.

2 máy bay AT-802 của Síp và 2 máy bay AT-802F của Thụy Điển đã được triển khai sau khi cơ chế rescEU của Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên trong trường hợp khẩn cấp được khởi động.

Sáng kiến này hoạt động như một kho dự trữ bảo vệ dân sự chung của Cựu lục địa, trong đó các nguồn lực ứng phó khẩn cấp được đặt tại các quốc gia thành viên để có thể nhanh chóng huy động hỗ trợ các nước láng giềng trong một thảm họa môi trường quy mô lớn.

Máy bay chữa cháy của Thụy Điển đã là một phần của đội bay rescEU ngay từ năm 2020 và kể từ thời điểm đó đã tham gia vào tổng cộng 9 chiến dịch quốc tế.

Việc máy bay vận tải quân sự Airbus A400M Atlas có màn thể hiện tốt trong nhiệm vụ chữa cháy rừng có lẽ sẽ giúp nó nhận thêm nhiều đơn đặt hàng nữa trong tương lai gần.

Theo Le Monde

Theo Sao Đỏ

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
máy bay

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