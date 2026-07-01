Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 6.500 xe tải di chuyển liên tục, đổ 70.000 mét khối bê tông không nghỉ suốt 72 giờ, 'siêu chung cư' đã thành hình

| | Tài chính quốc tế

Hoạt động đổ bê tông liên tục trong 3 ngày ở công trình này đã lập kỷ lục thế giới.

Một công trường tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia đã trở thành nơi diễn ra ca đổ bê tông liên tục lớn nhất thế giới, khi khoảng 9.000 công nhân, 6.500 xe tải và 87 máy bơm cùng tham gia một chiến dịch kéo dài 3 ngày không ngừng nghỉ.

Hoạt động này thuộc dự án dân cư Kaheel, do Mohammad Al-Habib Real Estate phát triển tại khu Al Sedra, một vùng đô thị đang mở rộng của Riyadh.

Theo Guinness World Records, khối lượng bê tông được đổ liên tục tại đây đạt 69.824,87 m3. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở lượng bê tông khổng lồ. Đây là một ca đổ liên tục, nghĩa là toàn bộ quá trình phải được duy trì theo một chuỗi vận hành thống nhất, không để xảy ra gián đoạn đáng kể trong khâu cấp vật liệu, bơm và rải bê tông vào móng.

Sau khoảng 72 giờ, Guinness xác nhận Kaheel là công trình có hoạt động đổ bê tông liên tục đạt kỷ lục, vượt xa mức kỷ lục cũ khoảng 32.000 m3.

Phần móng của Kaheel là móng bè sâu khoảng 1,5 m. Với loại kết cấu này, bê tông cần được đổ theo nhịp liên tục để tạo thành một khối nền đồng nhất.

Nếu dừng quá lâu, phần bê tông đã đổ trước có thể bắt đầu đông kết, tạo ra mặt tiếp giáp với mẻ sau. Trong các kết cấu lớn, những điểm gián đoạn như vậy có thể làm tăng độ phức tạp kỹ thuật và ảnh hưởng đến tính liền khối của móng.

Để tránh rủi ro đó, toàn bộ dây chuyền được tổ chức như một hệ thống vận hành liên tục. Bê tông phải được sản xuất tại các trạm trộn, đưa lên xe, di chuyển qua đô thị, vào đúng công trường, kiểm tra chất lượng rồi bơm xuống móng trong khoảng thời gian được tính toán chặt chẽ. Chỉ cần một mắt xích chậm lại, nhịp đổ bê tông có thể bị ảnh hưởng.

Phát hiện 6500 xe tải di chuyển liên tục, đổ 70.000 mét khối bê tông không nghỉ suốt 72 giờ - Ảnh 1.

Dự án Kaheel lập kỷ lục thế giới về quá trình đổ bê tông.

Thách thức lớn của Kaheel là mọi phương tiện ra vào công trường qua cùng một lối tiếp cận. Điều này khiến việc điều phối 6.500 xe tải và hàng nghìn lượt xe trộn trở thành bài toán hậu cần phức tạp. Mỗi xe phải đến đúng thời điểm, tránh ùn ứ trước cổng, đồng thời không được tạo khoảng trống quá dài khiến máy bơm thiếu vật liệu.

Công trường lại nằm trong khu vực có mật độ giao thông đáng kể, gần sân bay và các trung tâm thương mại như Riyadh Front và Business Gate.

Đợt đổ bê tông bắt đầu vào một buổi tối thứ Năm trong tuần, trùng thời điểm khởi đầu cuối tuần tại Saudi Arabia, khi việc di chuyển của xe hạng nặng chịu nhiều hạn chế hơn. Vì vậy, lịch trình, tuyến đường và khoảng cách giữa các xe phải được lên kế hoạch từ trước.

Trong suốt 3 ngày, 87 máy bơm bê tông được bố trí quanh khu móng để phân phối vật liệu tới nhiều điểm khác nhau. Các đội kỹ thuật theo dõi tốc độ bơm, độ phủ của bê tông và khả năng phối hợp giữa các nhóm thi công.

Với khối lượng gần 70.000 m3 trong 72 giờ, trung bình mỗi giờ công trường phải tiếp nhận gần 970 m3 bê tông.

Một yếu tố kỹ thuật quan trọng khác là độ linh động của bê tông. Từ lúc rời trạm trộn đến khi được bơm vào móng, mỗi mẻ vật liệu phải giữ được độ chảy phù hợp. Nếu bê tông mất độ sụt quá nhanh, việc bơm sẽ khó hơn và chất lượng thi công có thể bị ảnh hưởng.

Để giải quyết vấn đề này, DCP, nhà cung cấp hóa chất xây dựng, sử dụng các phụ gia siêu dẻo hiệu suất cao cho gần 30.000 m3 bê tông, gần một nửa tổng khối lượng. Các sản phẩm như Hyperplast PC313M, Hyperplast PC318 và Flocrete RPC20 giúp duy trì độ linh động, kéo dài thời gian thi công và hạn chế tác động bất lợi của thời tiết nóng đến quá trình đông kết.

Những phụ gia này không đơn thuần làm bê tông “loãng” hơn. Chúng giúp nước trong hỗn hợp phát huy hiệu quả tốt hơn, giữ bê tông đủ dễ bơm mà vẫn bảo toàn cường độ thiết kế.

Kaheel là dự án có diện tích khoảng 96.833 m2, gồm 1.492 căn hộ hiện đại. Quy hoạch khu dân cư còn có công viên nội khu, nhà thờ Hồi giáo, câu lạc bộ thể thao, siêu thị, lối đi bộ và hơn 30.000 m2 mảng xanh.

Khoan xuống khu đất nông hơn 100 mét, phát hiện mỏ vàng trữ lượng 152 tấn cùng 242 tấn bạc

Vu Lam

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rơi xuống đáy 5 năm rồi bật tăng 10% chỉ trong 1 tháng, nhà đầu tư tại TTCK lớn thứ 2 Đông Nam Á như ngồi tàu lượn siêu tốc

Rơi xuống đáy 5 năm rồi bật tăng 10% chỉ trong 1 tháng, nhà đầu tư tại TTCK lớn thứ 2 Đông Nam Á như ngồi tàu lượn siêu tốc Nổi bật

Hơn 240.000 người thiệt mạng, nhà cửa bị phá hủy, khách sạn ‘tách làm đôi’, hàng nghìn người đổ ra đường dựng lều bạt: Chuyện gì xảy ra vào ngày này 50 năm trước ở Trung Quốc?

Hơn 240.000 người thiệt mạng, nhà cửa bị phá hủy, khách sạn ‘tách làm đôi’, hàng nghìn người đổ ra đường dựng lều bạt: Chuyện gì xảy ra vào ngày này 50 năm trước ở Trung Quốc? Nổi bật

Tổng thống đắc cử Colombia mạnh tay cắt giảm mạng lưới ngoại giao, đóng cửa 14 đại sứ quán

Tổng thống đắc cử Colombia mạnh tay cắt giảm mạng lưới ngoại giao, đóng cửa 14 đại sứ quán

23:12 , 28/07/2026
Báo Mỹ kinh ngạc trước 'radar bay' trên tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Nga

Báo Mỹ kinh ngạc trước 'radar bay' trên tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Nga

22:22 , 28/07/2026
Bước tiến về phía Đông của Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa di sản của Nga

Bước tiến về phía Đông của Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa di sản của Nga

22:01 , 28/07/2026
Mark Zuckerberg đối diện khủng hoảng chưa từng có suốt 22 năm, Meta nguy cơ bồi thường 'khủng' 1.400 tỷ USD

Mark Zuckerberg đối diện khủng hoảng chưa từng có suốt 22 năm, Meta nguy cơ bồi thường 'khủng' 1.400 tỷ USD

21:34 , 28/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên