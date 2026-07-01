Phát hiện 6.500 xe tải di chuyển liên tục, đổ 70.000 mét khối bê tông không nghỉ suốt 72 giờ, 'siêu chung cư' đã thành hình

Một công trường tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia đã trở thành nơi diễn ra ca đổ bê tông liên tục lớn nhất thế giới, khi khoảng 9.000 công nhân, 6.500 xe tải và 87 máy bơm cùng tham gia một chiến dịch kéo dài 3 ngày không ngừng nghỉ.

Hoạt động này thuộc dự án dân cư Kaheel, do Mohammad Al-Habib Real Estate phát triển tại khu Al Sedra, một vùng đô thị đang mở rộng của Riyadh.

Theo Guinness World Records, khối lượng bê tông được đổ liên tục tại đây đạt 69.824,87 m3. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở lượng bê tông khổng lồ. Đây là một ca đổ liên tục, nghĩa là toàn bộ quá trình phải được duy trì theo một chuỗi vận hành thống nhất, không để xảy ra gián đoạn đáng kể trong khâu cấp vật liệu, bơm và rải bê tông vào móng.

Sau khoảng 72 giờ, Guinness xác nhận Kaheel là công trình có hoạt động đổ bê tông liên tục đạt kỷ lục, vượt xa mức kỷ lục cũ khoảng 32.000 m3.

Phần móng của Kaheel là móng bè sâu khoảng 1,5 m. Với loại kết cấu này, bê tông cần được đổ theo nhịp liên tục để tạo thành một khối nền đồng nhất.

Nếu dừng quá lâu, phần bê tông đã đổ trước có thể bắt đầu đông kết, tạo ra mặt tiếp giáp với mẻ sau. Trong các kết cấu lớn, những điểm gián đoạn như vậy có thể làm tăng độ phức tạp kỹ thuật và ảnh hưởng đến tính liền khối của móng.

Để tránh rủi ro đó, toàn bộ dây chuyền được tổ chức như một hệ thống vận hành liên tục. Bê tông phải được sản xuất tại các trạm trộn, đưa lên xe, di chuyển qua đô thị, vào đúng công trường, kiểm tra chất lượng rồi bơm xuống móng trong khoảng thời gian được tính toán chặt chẽ. Chỉ cần một mắt xích chậm lại, nhịp đổ bê tông có thể bị ảnh hưởng.

Dự án Kaheel lập kỷ lục thế giới về quá trình đổ bê tông.

Thách thức lớn của Kaheel là mọi phương tiện ra vào công trường qua cùng một lối tiếp cận. Điều này khiến việc điều phối 6.500 xe tải và hàng nghìn lượt xe trộn trở thành bài toán hậu cần phức tạp. Mỗi xe phải đến đúng thời điểm, tránh ùn ứ trước cổng, đồng thời không được tạo khoảng trống quá dài khiến máy bơm thiếu vật liệu.

Công trường lại nằm trong khu vực có mật độ giao thông đáng kể, gần sân bay và các trung tâm thương mại như Riyadh Front và Business Gate.

Đợt đổ bê tông bắt đầu vào một buổi tối thứ Năm trong tuần, trùng thời điểm khởi đầu cuối tuần tại Saudi Arabia, khi việc di chuyển của xe hạng nặng chịu nhiều hạn chế hơn. Vì vậy, lịch trình, tuyến đường và khoảng cách giữa các xe phải được lên kế hoạch từ trước.

Trong suốt 3 ngày, 87 máy bơm bê tông được bố trí quanh khu móng để phân phối vật liệu tới nhiều điểm khác nhau. Các đội kỹ thuật theo dõi tốc độ bơm, độ phủ của bê tông và khả năng phối hợp giữa các nhóm thi công.

Với khối lượng gần 70.000 m3 trong 72 giờ, trung bình mỗi giờ công trường phải tiếp nhận gần 970 m3 bê tông.

Một yếu tố kỹ thuật quan trọng khác là độ linh động của bê tông. Từ lúc rời trạm trộn đến khi được bơm vào móng, mỗi mẻ vật liệu phải giữ được độ chảy phù hợp. Nếu bê tông mất độ sụt quá nhanh, việc bơm sẽ khó hơn và chất lượng thi công có thể bị ảnh hưởng.

Để giải quyết vấn đề này, DCP, nhà cung cấp hóa chất xây dựng, sử dụng các phụ gia siêu dẻo hiệu suất cao cho gần 30.000 m3 bê tông, gần một nửa tổng khối lượng. Các sản phẩm như Hyperplast PC313M, Hyperplast PC318 và Flocrete RPC20 giúp duy trì độ linh động, kéo dài thời gian thi công và hạn chế tác động bất lợi của thời tiết nóng đến quá trình đông kết.

Những phụ gia này không đơn thuần làm bê tông “loãng” hơn. Chúng giúp nước trong hỗn hợp phát huy hiệu quả tốt hơn, giữ bê tông đủ dễ bơm mà vẫn bảo toàn cường độ thiết kế.

Kaheel là dự án có diện tích khoảng 96.833 m2, gồm 1.492 căn hộ hiện đại. Quy hoạch khu dân cư còn có công viên nội khu, nhà thờ Hồi giáo, câu lạc bộ thể thao, siêu thị, lối đi bộ và hơn 30.000 m2 mảng xanh.