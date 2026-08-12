Nền kinh tế hơn 4.000 tỷ USD bất ngờ trở thành ‘cứu cánh' cho Nga

Một lô hàng 42.000 tấn xăng từ nhà máy lọc dầu Vadinar của Nayara Energy (Ấn Độ) đã đến Nga hồi đầu tháng 8.

Nhà máy lọc dầu Vadinar thuộc sở hữu một phần của tập đoàn dầu khí Rosneft (Nga). Các chuyến hàng từ đây bị gián đoạn từ tháng 11 năm ngoái sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhà xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga.

Theo dữ liệu của Kpler, lô hàng từ Vadinar được chất lên một tàu mang cờ Nga vào giữa tháng 6, sau đó được vận chuyển tới Ai Cập. Tại đây, số nhiên liệu này được chuyển sang một tàu chở nhiên liệu mang cờ Oman trước khi tiếp tục hành trình tới Nga và cuối cùng cập cảng ngày 5/8.

“Sự xuất hiện của các lô hàng từ Ấn Độ đặc biệt đáng chú ý”, Sumit Ritolia, chuyên gia phân tích trưởng tại Kpler, cho biết. Theo ông, lô hàng này cho thấy “mức độ nghiêm trọng của tình trạng mất cân đối nguồn cung xăng trong nước, cũng như việc sản lượng lọc dầu giảm đang định hình lại các dòng chảy thương mại sản phẩm dầu truyền thống của Nga”.

Theo ước tính của EA Analytics, các nhà máy lọc dầu Nga xử lý khoảng 3,6 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 7, thấp hơn hơn 30% so với mức trung bình theo mùa.

Tuy nhiên, số liệu xuất khẩu dầu cho thấy tình hình đang thay đổi. Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga trong tháng 7 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5, khi hoạt động lọc dầu phục hồi khiến nhiều thùng dầu được đưa trở lại các nhà máy trong nước. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây gián đoạn hoạt động bốc xếp tại các cảng chủ chốt.

Theo dữ liệu theo dõi tàu, Nga xuất khẩu 3,71 triệu thùng dầu/ngày trong 4 tuần tính đến ngày 9/8. Riêng trong tuần gần nhất, lượng xuất khẩu trung bình chỉ đạt 3,25 triệu thùng/ngày, giảm từ mức 3,5 triệu thùng/ngày một tuần trước đó.

Tình trạng thiếu nhiên liệu do các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu cũng đang lan sang các thị trường khác. Nga đã cấm xuất khẩu diesel hồi đầu năm nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng drone gây gián đoạn hoạt động lọc dầu. Động thái này càng làm trầm trọng thêm tình trạng nguồn cung thắt chặt do các nhà máy lọc dầu tại Trung Đông bị hư hại và eo biển Hormuz đóng cửa. Lệnh cấm xuất khẩu diesel gần đây đã được gia hạn đến hết năm.

Việc Nga nhập khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ đánh dấu sự đảo chiều hiếm hoi trong quan hệ thương mại năng lượng giữa 2 nước. Trong những năm gần đây, Ấn Độ - nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới với GDP 4,15 nghìn tỷ USD - là khách hàng mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga lớn nhất. Vậy mà giờ đây, Moscow hiện lại phải tìm tới nguồn cung xăng từ New Delhi giữa cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

Theo Oilprice﻿