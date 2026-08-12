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Tịch thu hơn 6 kg vàng bạc, 4 tỷ tiền mặt và loạt bất động sản tại nhà 1 kiểm lâm lương tháng 19 triệu đồng ở Ấn Độ

| | Tài chính quốc tế

Tịch thu hơn 6 kg vàng bạc, 4 tỷ tiền mặt và loạt bất động sản tại nhà 1 kiểm lâm lương tháng 19 triệu đồng ở Ấn Độ

Số tài sản được cho là vượt xa thu nhập hợp pháp.

Vào tháng 7/2025, Cơ quan Phòng chống Tham nhũng bang Odisha của Ấn Độ đã khám xét 6 địa điểm liên quan đến ông Rama Chandra Nepak, phó kiểm lâm phụ trách rừng Jeypore, huyện Koraput, sau khi phát hiện khối tài sản vượt quá thu nhập hợp pháp.

Tại căn hộ của Nepak ở Jeypore, lực lượng chức năng thu giữ hơn 14,4 triệu rupee (gần 4 tỷ VNĐ), 13,2 triệu rupee (khoảng 3,6 tỷ VNĐ) tiền gửi ngân hàng, 1,5 kg vàng, 4,637 kg bạc. Ngoài ra, các điều tra viên cũng tìm thấy giấy tờ của nhiều căn nhà và lô đất giá trị.

Các cuộc khám xét đồng thời diễn ra tại 6 địa điểm, gồm căn hộ của Nepak, một căn hộ khác do ông sở hữu, văn phòng làm việc, một ngôi nhà được xây trên đất của gia đình tại Jeypore, nhà bố mẹ vợ và căn hộ của anh trai ông tại Bhubaneswar.

Theo cơ quan chức năng, Nepak bắt đầu làm việc từ năm 1989 ở vị trí nhân viên lâm nghiệp thôn thuộc ban Lâm nghiệp Xã hội của Koraput. Sau khi sáp nhập các phân khu, ông được chuyển sang Jeypore.

Đến thời điểm bị điều tra, Nepak giữ chức Phó kiểm lâm kiêm quyền Trưởng khu Jeypore. Theo thông tin từ cơ quan Phòng chống tham nhũng Odisha, ông có tổng lương 76.880 rupee/tháng, trong đó thu nhập thực nhận là 69.680 rupee/tháng (khoảng 19 triệu VNĐ).

Theo như dự định, Nepak sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2025.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp tục điều tra để xác định đầy đủ quy mô tài sản mà Nepak đã tích lũy.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh cơ quan phòng chống tham nhũng các bang ở Ấn Độ liên tiếp mở các cuộc điều tra quan chức bị nghi sở hữu tài sản không tương xứng với thu nhập.

Tổng hợp: Times of India, NDTV, India Express

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Thiên Di

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