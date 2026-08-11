Trả lương thợ trát vữa gần 80 triệu đồng/tháng vẫn thiếu người làm, giám đốc vào tận trường đại học chiêu mộ

Một công ty xây dựng tại Sendai, Nhật Bản đang tìm cách thu hút người trẻ vào nghề thợ trát bằng cách trực tiếp đến các trường trung học và đại học để tổ chức các buổi trải nghiệm.

Ngày 18/6, tại Đại học Tohoku Bunka Gakuen ở Sendai, Giám đốc điều hành Rentec Teisuke Tsunoda nói với khoảng 30 sinh viên năm nhất rằng những công trình do thợ trát vữa thực hiện có thể tồn tại hàng chục năm.

“Chúng tôi đang truyền lại kỹ thuật truyền thống cho thế hệ sau. Công việc này không thể được thay thế bằng AI”, ông nói.

Ông cũng thừa nhận công ty đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và lực lượng lao động già hóa. Công ty lo ngại các kỹ thuật truyền thống sẽ không được truyền lại.

Công ty Rentec cho sinh viên trải nghiệm công việc trát vữa bằng các dụng cụ chuyên nghiệp. Công ty cho rằng những điều thú vị trong nghề nghiệp không thể cảm nhận chỉ qua internet mà cần được trải nghiệm thực tế.

Sau phần giới thiệu, sinh viên ra ngoài thực hành trát một bức tường. Nhân viên Rentec hướng dẫn cách cầm bay, giữ đúng góc và lực khi thao tác.

Sinh viên 19 tuổi Hibiki Konuma cho biết trải nghiệm này giúp anh nhận ra công việc xây dựng có điểm thú vị và bổ ích.

Thành lập năm 1964, Rentec chủ yếu thi công các tòa nhà chung cư và hiện có 35 nhân viên. Trong số 26 thợ trát của công ty, năm người là nữ. Họ đang giúp nâng cao hình ảnh của thợ trát vữa bằng nhiều ý tưởng khác nhau.

Nghề thợ trát vữa đang suy giảm mạnh tại Nhật Bản. Theo điều tra dân số năm 2020, cả nước chỉ còn khoảng 59.900 thợ trát, trong đó tỉnh Miyagi có khoảng 1.100 người. Con số này giảm khoảng 60% so với mức 152.300 người năm 2000.

Nguyên nhân chính là lực lượng lao động lớn tuổi nghỉ hưu trong khi ngày càng ít người trẻ chọn nghề này. Việc các công trình cần rút ngắn thời gian thi công cũng khiến nhà thầu ưu tiên giấy dán tường vinyl vì rẻ và dễ thi công hơn, thay vì lớp trát vốn tốn nhiều công sức.

Theo thông tin từ Salary Expert, tính đến ngày 5/8/2026, mức lương bình quân của thợ trát vữa tại Nhật khoảng 5,11 triệu yên/năm (tương đương khoảng 843 triệu VNĐ) chưa kể khoản thưởng bình quân khoảng 156.600 yên (tương đương 25,8 triệu VNĐ).

Thợ mới vào nghề với 1-3 năm kinh nghiệm có mức lương bình quân khoảng 3,82 triệu yên/năm (khoảng 630 triệu VNĐ). Với người có hơn 8 năm kinh nghiệm, mức lương bình quân lên tới 5,74 triệu yên/năm (khoảng 947 triệu VNĐ).

Trước nguy cơ thiếu hụt nhân lực, các hiệp hội thợ trát tại Nhật cũng tìm cách cải thiện sức hấp dẫn của nghề. Một trong những hướng đi là giảm thời gian làm việc, tăng ngày nghỉ và tổ chức các chương trình trải nghiệm cho người trẻ.

“Có nhiều điều về ngành xây dựng mà bạn không thể biết liệu có phù hợp với mình hay không nếu chưa trực tiếp trải nghiệm công việc”, ông Tsunoda nói.

Theo JapanTimes