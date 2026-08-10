Huyền thoại Warren Buffett bất ngờ mở két đi mua sắm, dồn 40% ngân sách quý 2 mua 1 cổ phiếu khi giá giảm 12,6%

Ngày 2/6, Alphabet - công ty mẹ Google - chào bán 18 tỷ USD cổ phiếu ra công chúng để huy động 84,75 tỷ USD đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI). Nhà đầu tư đại chúng trả 355,1982 USD cho mỗi cổ phiếu loại A.

Trong khi đó, tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett chỉ trả 351,81 USD/cổ phiếu.

Một ngày trước đợt chào bán, Alphabet đồng ý bán trực tiếp cho Berkshire 10 tỷ USD cổ phiếu. Berkshire mua 5 tỷ USD cổ phiếu loại A với giá 351,81 USD/cổ phiếu và 5 tỷ USD cổ phiếu loại C với giá 348,20 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu loại C không có quyền biểu quyết và thường được giao dịch với giá thấp hơn.

Theo hồ sơ Alphabet gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), nhà đầu tư đại chúng trả lần lượt 355,1982 USD và 351,8018 USD cho hai loại cổ phiếu trên. Hai giao dịch hoàn tất ngày 4/6.

Như vậy, Berkshire được mua rẻ hơn 3,39 USD/cổ phiếu hạng A và 3,60 USD/cổ phiếu hạng C. Với khoảng 28,6 triệu cổ phiếu, mức chênh lệch lên tới khoảng 100 triệu USD.

Khoản đầu tư này chiếm hơn 40% tổng số tiền Berkshire chi để mua cổ phiếu trong quý 2.

Báo cáo công bố ngày 8/8 cho thấy Berkshire lần đầu mua ròng cổ phiếu sau 14 quý. Trong quý 2, tập đoàn mua khoảng 23,5 tỷ USD cổ phiếu và bán khoảng 3,7 tỷ USD.

Lợi nhuận ròng tăng gần gấp đôi lên 25,67 tỷ USD. Lợi nhuận hoạt động tăng 16%, lên 12,98 tỷ USD. Berkshire cũng mua lại 4,53 tỷ USD cổ phiếu, tăng mạnh so với 235 triệu USD trong quý 1.

Lượng tiền mặt và tín phiếu kho bạc của Berkshire giảm từ mức kỷ lục 397,4 tỷ USD cuối tháng 3 xuống 365,5 tỷ USD cuối tháng 6.

Alphabet bán cổ phiếu cho công chúng thông qua nhóm 31 ngân hàng do Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley dẫn đầu. Các ngân hàng thu phí khoảng 1,1% giá trị thương vụ. Trong khi đó, Berkshire mua trực tiếp từ Alphabet nên không phát sinh khoản phí này.

Đáng chú ý, chính Warren Buffett là người quyết định đầu tư vào Alphabet. Ông cho biết đã tự mình khởi xướng thương vụ này, đồng thời thừa nhận Berkshire lẽ ra nên mua cổ phiếu Google sớm hơn.

Berkshire bắt đầu sở hữu Alphabet từ quý 3/2025. Sau thương vụ mới, Alphabet đã trở thành một trong 5 khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của tập đoàn, bên cạnh American Express, Apple, Bank of America và Coca-Cola.

Cổ phiếu Alphabet từng đạt đỉnh 402,38 USD vào ngày 13/5. Mức giá 351,81 USD mà Berkshire trả ba tuần sau đó thấp hơn khoảng 12,6%.

Đến ngày 7/8, cổ phiếu hạng A chốt phiên ở mức 354,30 USD, cao hơn 0,7% so với giá Berkshire mua.

Báo cáo tiết lộ các khoản đầu tư khác của Berkshire dự kiến sẽ được công bố vào khoảng ngày 14/8. Cho đến nay, cổ phiếu duy nhất mà Berkshire mạnh tay đầu tư lại chính là cổ phiếu của công ty mình.

Theo Yahoo Finance