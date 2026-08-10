Lừa cụ ông số vàng trị giá hơn 5 tỷ đồng, 2 người đàn ông bị bắt

Sở Cảnh sát Washington ngày 7/8 cho biết đã bắt giữ Chu Lin, 50 tuổi, sống tại Fresh Meadows, bang New York, và Xiean Cheng, 42 tuổi, sống tại Cornelius, bang Bắc Carolina, để điều tra về hành vi gian lận tài chính.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 8/7, hai nghi phạm gửi email cho nạn nhân rồi tiếp tục gọi điện, tự xưng là đặc vụ liên bang. Chúng thông báo tài khoản ngân hàng của cụ ông đang có nguy cơ bị mất toàn bộ tiền và yêu cầu ông phải mua vàng thỏi để bảo toàn tài sản.

Tin vào lời đe dọa, cụ ông đã tìm cách mua số vàng trị giá hơn 200.000 USD. Tuy nhiên, nhân viên tại đại lý bán vàng nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên đã cảnh báo nạn nhân và báo cho Đội Tội phạm Tài chính và Không gian mạng của Sở Cảnh sát Washington cùng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Khi Lin và Cheng đến nhà cụ ông để nhận vàng, họ đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Vụ việc được xem là một phần trong làn sóng lừa đảo mua vàng theo yêu cầu của “cơ quan chức năng” đang gia tăng tại Mỹ, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi.

Cùng ngày, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn này. Theo bà, trong hai năm qua, các vụ lừa đảo tương tự đã khiến người dân thiệt hại khoảng 100 triệu USD.

Theo cơ quan chức năng, kịch bản lừa đảo thường bắt đầu bằng một thông báo giả mạo xuất hiện trên màn hình máy tính, cảnh báo tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị của nạn nhân bị xâm nhập. Thông báo kèm theo một số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật.

Khi nạn nhân gọi đến, kẻ gian sẽ thuyết phục họ cấp quyền điều khiển máy tính từ xa, từ đó tiếp cận thông tin tài chính và tài khoản ngân hàng trực tuyến. Sau đó, nạn nhân được chuyển sang nói chuyện với một người khác giả danh cảnh sát, đặc vụ liên bang hoặc nhân viên thực thi pháp luật.

Nhóm lừa đảo tiếp tục khẳng định tài khoản của nạn nhân đã bị tội phạm chiếm quyền kiểm soát và yêu cầu họ rút toàn bộ tiền tiết kiệm, mua vàng thỏi rồi giao trực tiếp cho người đến nhận. Chúng thường nhấn mạnh đây là hoạt động điều tra bí mật và yêu cầu nạn nhân không được tiết lộ với người thân hay ngân hàng.

Bà Letitia James cho rằng việc nhắm vào người cao tuổi bằng những chiêu trò giả mạo tinh vi, khiến họ tin rằng toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời đang gặp nguy hiểm, là hành vi cực kỳ nhẫn tâm.

Tổng chưởng lý New York khuyến cáo người dân không gọi vào các số điện thoại xuất hiện trong email hoặc tin nhắn lạ, không cấp quyền truy cập máy tính từ xa cho người không quen biết và không chuyển tiền hoặc mua vàng theo yêu cầu của bất kỳ ai qua điện thoại. Nếu nhận được thông báo tài khoản gặp sự cố, người dân nên tự liên hệ trực tiếp với ngân hàng để xác minh.

Văn phòng Tổng chưởng lý New York cho biết điểm chung của các vụ lừa đảo là tạo cảm giác hoang mang và cấp bách, buộc nạn nhân phải đưa ra quyết định ngay lập tức và giữ bí mật tuyệt đối. Cơ quan này khuyến nghị người dân nên cúp máy ngay khi nhận được yêu cầu đáng ngờ và tham khảo ý kiến người thân hoặc cơ quan chức năng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Nguồn: Tổng hợp﻿