Tịch thu số vàng thỏi trị giá 450 triệu đồng, 13 tỷ đồng tiền mặt rải la liệt trong nhà của một công chức ngành mỏ đang nhận 9 triệu tiền hối lộ

Ngày 24/2, lực lượng Odisha Vigilance (Ấn Độ) đã bắt quả tang Debabrata Mohanty, 58 tuổi, Phó giám đốc Sở Mỏ phụ trách khu vực Cuttack, khi đang nhận số tiền 30.000 rupee (8,8 triệu đồng) từ một doanh nhân kinh doanh than.

Theo cơ quan điều tra, người đưa tiền là chủ một bãi than được cấp phép. Ông này tố cáo Mohanty yêu cầu khoản tiền trên để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh và cấp giấy phép vận chuyển than. Sau khi nhận được đơn trình báo, lực lượng chống tham nhũng đã lên kế hoạch giăng bẫy và bắt giữ ngay tại hiện trường.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận bất ngờ không phải là khoản hối lộ chưa tới 9 triệu đồng, mà là những gì được phát hiện sau đó.

Ngay trong ngày, Odisha Vigilance đồng loạt khám xét căn hộ của Mohanty tại khu Shree Vihar, thành phố Bhubaneswar, nhà tổ tiên của ông ở huyện Bhadrak cùng phòng làm việc tại Cuttack.

Tại căn hộ ở Bhubaneswar, điều tra viên phát hiện 4,27 crore rupee tiền mặt (13 tỷ đồng).

Hình ảnh do cơ quan chức năng công bố cho thấy tiền được bó thành từng cọc, nhét trong nhiều vali kéo, tủ quần áo và các ngăn chứa trong nhà. Lực lượng điều tra phải huy động máy đếm tiền để kiểm đếm toàn bộ số tiền.

Odisha Vigilance cho biết đây là vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất trong lịch sử của cơ quan kể từ khi được thành lập.

Ngoài tiền mặt, cảnh sát còn thu giữ khoảng 130 g vàng ( trị giá khoảng 450 triệu đồng).

Các điều tra viên cũng phát hiện thêm 120.000 rupee tiền mặt (35 triệu đồng) trong phòng làm việc và trên người Mohanty, cùng nhiều giấy tờ liên quan đến tài sản và đầu tư.

Một căn nhà 2 tầng xây trên khu đất rộng khoảng 223 m2 tại Bhubaneswar cũng được đưa vào diện xác minh. Cơ quan chống tham nhũng đang tiếp tục rà soát hồ sơ đất đai, tài khoản ngân hàng và các khoản đầu tư để xác định tổng giá trị tài sản mà vị quan chức này sở hữu.

Theo truyền thông Ấn Độ, Mohanty có hơn 2 thập kỷ làm việc trong ngành mỏ và từng khởi nghiệp với mức lương khoảng 8.000 rupee mỗi tháng (hơn 2,3 triệu đồng).

Một chi tiết đáng chú ý là vụ điều tra đã được chuẩn bị trong thời gian dài. Theo The New Indian Express, khoảng 2 năm trước, một doanh nghiệp khai thác than từng phản ánh việc bị cán bộ ngành mỏ gây khó dễ. Khi đó, cơ quan chống tham nhũng chưa đủ chứng cứ để mở chuyên án nhưng vẫn âm thầm theo dõi.

Đến đầu năm nay, khi người tố cáo tiếp tục phản ánh việc Mohanty yêu cầu đưa tiền để giải quyết thủ tục, lực lượng điều tra quyết định triển khai kế hoạch bắt quả tang.

Sau khi bị bắt, Mohanty bị khởi tố theo các quy định về phòng chống tham nhũng của Ấn Độ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số tiền mặt, vàng và các tài sản khác để xác định liệu chúng có tương xứng với thu nhập hợp pháp của ông hay không.

Theo Economic Times﻿