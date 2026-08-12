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Ít nhất 254 người đã thiệt mạng vì động đất thế kỷ ở Colombia: Hơn 100 dư chấn được ghi nhận, cả nước chạy đua với “khung thời gian vàng”

| | Tài chính quốc tế

Trong khi số thương vong tiếp tục tăng, hàng nghìn người đã mất nhà cửa.

Hôm thứ Ba (11/8), các đội cứu hộ đã đào bới qua những đống đổ nát khổng lồ ở miền tây Colombia, hô vang yêu cầu mọi người giữ im lặng để có thể lắng nghe tiếng những người sống sót vẫn còn mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập trong trận động đất mạnh được ước tính đã khiến ít nhất 254 người thiệt mạng, theo Reuters. Các báo cáo riêng biệt từ các thành phố bị ảnh hưởng cho biết số người chết tính đến sáng thứ Ba là 254 người, trong đó 101 người thiệt mạng ở Pereira, nằm sâu trong vùng trồng cà phê, và 95 người ở Cali, thành phố lớn thứ ba của đất nước.

Nhiều cộng đồng thổ dân ở vùng Choco, gần tâm chấn động đất, vẫn đang bị mất điện và các dịch vụ cơ bản, làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu hộ.

Trận động đất mạnh xảy ra hôm thứ Hai (10/8) cũng đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà tù ở Buenaventura, gần Cali ở phía Tây đất nước, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và hai người phải nhập viện, Thống đốc tỉnh Valle del Cauca, bà Dilian Francisca Toro, cho biết.

Ít nhất 254 người đã thiệt mạng vì động đất thế kỷ ở Colombia: Hơn 100 dư chấn được ghi nhận, cả nước chạy đua với “khung thời gian vàng”- Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Ít nhất 254 người đã thiệt mạng vì động đất thế kỷ ở Colombia: Hơn 100 dư chấn được ghi nhận, cả nước chạy đua với “khung thời gian vàng”- Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Ít nhất 254 người đã thiệt mạng vì động đất thế kỷ ở Colombia: Hơn 100 dư chấn được ghi nhận, cả nước chạy đua với “khung thời gian vàng”- Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Ít nhất 254 người đã thiệt mạng vì động đất thế kỷ ở Colombia: Hơn 100 dư chấn được ghi nhận, cả nước chạy đua với “khung thời gian vàng”- Ảnh 4.

Công tác cứu hộ diễn ra suốt ngày đêm. Ảnh: Reuters

Chạy đua với “thời gian vàng”

Đã hơn 36 giờ kể từ khi Colombia hứng chịu trận động đất mạnh 7,4 độ richter gây chết người, và lực lượng cứu hộ đang chạy đua để tiếp cận những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo lịch sử, 48 đến 72 giờ đầu tiên sau động đất được coi là "thời điểm vàng" để tiếp cận những người bị chôn vùi sống - sau khoảng thời gian đó, cơ hội sống sót nếu không có nguồn nước sẽ giảm đi nhanh chóng.

Một số đội cứu hộ tuân theo "quy tắc bốn", giả định rằng người bị mắc kẹt có thể sống sót bốn phút mà không có không khí, bốn ngày mà không có nước và bốn tuần mà không có thức ăn.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng "khung thời gian cứng nhắc, phổ quát" có thể không chính xác, vì thời gian sống có thể được kéo dài trong những điều kiện hiếm gặp.

Sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria năm 2023 , người dân tiếp tục được cứu sống khỏi đống đổ nát 10 ngày sau trận động đất, bất chấp những dự đoán về khả năng sống sót. Tại Venezuela, một người đàn ông được cứu sống 8 ngày sau khi hai trận động đất lớn tàn phá nhiều vùng của đất nước vào tháng Sáu.

Các chuyên gia về tình huống khẩn cấp và thiên tai cho biết một số yếu tố có thể làm tăng cơ hội sống sót sau "khoảng thời gian vàng", bao gồm việc những người bị mắc kẹt có được tiếp cận với oxy, nước và thức ăn hay không.

Tình trạng sức khỏe của người bệnh cũng rất quan trọng, bao gồm cả việc họ bị thương nhẹ hay nặng, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng. Và những người có bệnh nền – những người có thể không tiếp cận được thuốc hoặc thuốc của họ có tác dụng phụ như mất nước – có khả năng sống sót thấp hơn, theo các chuyên gia y tế.

“Ác mộng đời thực”

Rosa Gonzalez kể lại cách cô trốn thoát khỏi nhà nghỉ mà cô điều hành ở Pereira cùng chồng và đứa con 10 tháng tuổi.

"Cấu trúc bắt đầu kêu răng rắc và ngay khi chúng tôi chạy ra ngoài thì tòa nhà sụp đổ", cô nói với Reuters trong khi vuốt ve con mèo của mình, con vật được giải cứu trong đêm. Mặc dù 8 người sống sót, một người đàn ông lớn tuổi bị mắc kẹt trên sân thượng và cô lo sợ ông ấy có thể nằm trong số những người thiệt mạng.

Jose Gallego, một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, vừa đến sân bay Pereira thì trận động đất xảy ra. Anh đang quay video trực tiếp, ghi lại cảnh rung lắc dữ dội khi anh trú ẩn dưới một cái bàn và một phần trần nhà sập xuống.

"Có người bị thương, chảy máu, la hét và cố gắng liên lạc với gia đình mình", anh nói. Không ngủ được, Gallego cho biết ông đang ở những nơi thoáng đãng đề phòng dư chấn. Tính đến chiều thứ Ba, đã có hơn 100 dư chấn được ghi nhận.

"Tôi đã đi bộ xuyên thành phố; mất hai tiếng đồng hồ và cảnh tượng thật kinh hoàng," anh nói với Reuters. "Nó giống như một cơn ác mộng trở thành hiện thực."

Ít nhất 254 người đã thiệt mạng vì động đất thế kỷ ở Colombia: Hơn 100 dư chấn được ghi nhận, cả nước chạy đua với “khung thời gian vàng”- Ảnh 5.

Ảnh: AFP

Ít nhất 254 người đã thiệt mạng vì động đất thế kỷ ở Colombia: Hơn 100 dư chấn được ghi nhận, cả nước chạy đua với “khung thời gian vàng”- Ảnh 6.

Ảnh: AFP

Ít nhất 254 người đã thiệt mạng vì động đất thế kỷ ở Colombia: Hơn 100 dư chấn được ghi nhận, cả nước chạy đua với “khung thời gian vàng”- Ảnh 7.

Những ngôi nhà đổ sập sau động đất. Ảnh: AFP

Hàng nghìn người đã mất nhà cửa khi trận động đất làm sập các khu chung cư và gây ra những vết nứt sâu trên nhà cửa, khiến các gia đình phải chờ đợi đánh giá an toàn bên ngoài.

Alberto Machado, 34 tuổi, nói với Reuters rằng trận động đất xảy ra sau khi anh đưa con trai đến trường. Nó đã phá hủy ngôi nhà của họ ở Cali, khiến vợ, mẹ vợ và hai đứa con nhỏ của anh phải qua đêm ở nhà hàng xóm, không biết phải làm gì tiếp theo.

Nguồn: Reuters, CNN

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Theo Chi Chi

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