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Phép màu trong thảm cảnh động đất Colombia: Vỡ òa trước khoảnh khắc một em bé được cứu sống dưới hàng tấn đổ nát

| | Tài chính quốc tế

Trong đống đổ nát, Osorio nói anh nhìn thấy quần áo, giày dép và một con thú nhồi bông phủ đầy bụi. Anh nghĩ về những người có thể vẫn còn bị mắc kẹt.

Ngày thứ hai của công tác tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra ở miền tây Colombia hôm thứ Hai (10/8). Theo Reuters, tính đến sáng 12/8 (giờ Việt Nam), đã có ít nhất 254 người thiệt mạng.

Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra gấp rút trong “khung thời gian vàng” 72 giờ - thời điểm được cho là những người mắc kẹt vẫn có cơ hội sống sót. Nhiều tình huống giải cứu người dân thành công đã được ghi nhận, với sự chung tay giúp sức của cả lực lượng cứu hộ lẫn dân thường.

Đoạn video đầy xúc động từ Cali, Colombia đã ghi lại cảnh giải cứu một em bé khỏi đống đổ nát của một tòa nhà chung cư.

Brian Osorio Zuluaga đang làm việc khi trận động đất xảy ra ở Cali. Anh vội vàng phóng xe máy về nhà, nhưng đã dừng lại khi nhìn thấy khu chung cư năm tầng La Torre del Limonar bị sập.

Osorio tiến đến đống đổ nát và bắt đầu hét vào đó. Sau đó, anh yêu cầu những người xung quanh im lặng.

Đó là lúc anh nghe thấy một âm thanh - gần như là tiếng thì thầm. "Vâng, tôi ở đây. Tôi đang bế một em bé," một giọng đàn ông đáp lại.

Bảy người khác ở gần đó bắt đầu giúp anh dọn dẹp đống đổ nát để tiếp cận người đàn ông và đứa bé, nhưng một tấm bê tông lớn đã chắn đường họ.

Video: CNN

“Tất cả chúng tôi cùng nhau nâng lên - một, hai, ba, lên,” anh kể với CNN. Nhưng tảng đá quá nặng để có thể hất sang một bên, và có thể còn nhiều người bị mắc kẹt bên dưới. Vì vậy, một vài người cùng nhau giữ nó lên cao trong khi những người khác dọn đường đến chỗ em bé.

“Bạn có thể thấy cái đầu nhỏ xíu của đứa bé ở đó - lúc đó trông nó hơi tím tái vì nó không thể thở được,” Osorio nói. “Khi chúng tôi bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát, đứa trẻ bắt đầu khóc… (và) bắt đầu thở được.”

Osorio bế đứa bé, một bé trai, và giao cho một cảnh sát, người đã đưa đứa bé lên xe cứu thương. Sau đó, lực lượng cứu hộ cũng đã giải cứu được người đàn ông.

Trong đống đổ nát, Osorio nói anh nhìn thấy quần áo, giày dép và một con thú nhồi bông phủ đầy bụi. Anh nghĩ về những người có thể vẫn còn bị mắc kẹt.

“Tất cả những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi,” anh ấy nói. Osorio cho biết anh ấy vẫn chưa liên lạc được với người đàn ông đi cùng đứa bé, và anh ấy không biết tình trạng của họ ra sao, dù anh ấy hy vọng cả hai đều khỏe mạnh.

Ông Osorio cho biết lòng dũng cảm của tất cả những người đã lao đến giúp đỡ đã cứu sống cả người đàn ông và đứa bé.

“Không một người nào có thể nhấc nổi đống đổ nát đó - nó quá, quá nặng,” anh nói.

“Hành động còn hơn là đứng yên,” Osorio nói thêm. “Mỗi hành động nhỏ đều có ích.”

Ảnh: Reuters

Người Colombia đang cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: Getty

Nguồn: CNN

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Theo Phạm Trang

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